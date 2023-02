Geschichtswerkstatt hofft auf Forscher

Das Thema Natur im Wandel beschäftigt viele Menschen im Landkreis Dachau. Die Geschichtswerkstatt hofft nun auf viele Hobby-Forscher, die das neue Projekt unterstützen. © PantherMedia/NataliMis

Der Andrang war groß. Mehr Interessierte als erwartet, kamen zum Info-Abend der Geschichtswerkstatt. Das neue Thema, wie sich die Landschaft und die Natur im Landkreis Dachau verändert haben, beschäftigt viele.

Dachau – Auch aus der Politik kam Interesse. Etliche Kommunalpolitiker und -politikerinnen waren anwesend. Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Landrat Löwl betonten, wie wichtig die Arbeit der Geschichtswerkstatt sei und bekräftigten ihre Unterstützung. Und auch Dagmar Krumpach von den Stiftungen der Sparkasse lobte in ihrem Grußwort, dass die Geschichtswerkstatt ihre Erkenntnisse für die Allgemeinheit verständlich aufbereite.

Die Schirmherrin der Geschichtswerkstatt, Kreisheimatpflegerin Dr. Birgitta Unger-Richter, konnte leider nicht kommen, ließ aber ein Grußwort verlesen. Annerose Stanglmayr, die Geschäftsführerin des Dachauer Forums, stellte die Anfänge der Geschichtswerkstatt vor, denn diese ist im Dachauer Forum verwurzelt.

Infoabend der Geschichtswerkstatt: Alte und neue Projekte

Anschließend stellte die Projektleiterin Dr. Annegret Braun die Projekte vor, die die Forscher und Forscherinnen bisher durchgeführt haben: die Nachkriegszeit, die 50er Jahre und ein Ausstellungsprojekt über Arbeitswelten. Zum neuen Projekt Natur-Wandel nannte sie einige Themenfelder, betonte aber, dass die Forschungsfragen erst entwickelt werden.

Dazu soll auch der sechswöchige Einführungskurs dienen, eine Vortragsreihe, die ab 24. Februar freitags um 17 Uhr im Pfarrheim Mitterndorf stattfindet. Bei diesen Vorträgen geht es um Flurbereinigung, den Wandel des Dachauer Mooses, Naturschutzpflege und andere Themen. Annegret Braun betonte, dass jeder mitforschen kann, so wie es zeitlich möglich ist.

Am Schluss kamen interessierte Fragen und Anregungen, so zum Beispiel der Vorschlag, dass man zu der geplanten Ausstellung auch Exkursionen anbieten könnte. Auf die Frage, ob bei der Forschung in der Vergangenheit auch der Blick in die Zukunft beinhaltet sei, antwortete Braun, dass dies auf jeden Fall ein Thema sei. Der Blick in die Vergangenheit sei jedoch wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und zu wissen, wo wir hingehen wollen.

Wer am Forschungsprojekt Natur-Wandel mitforschen will, kann noch einsteigen. Mehr Informationen findet man auf der Homepage der Geschichtswerkstatt https://www.geschichtswerkstatt-dachau.de/naturwandel/ dn

