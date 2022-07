Nächtliche Abschiebung von Familie: Landrat bespricht Vorfall im Kreistag ‒ „Das lässt niemanden unberührt“

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Landrat Stefan Löwl. © dn

Eine gut intergrierte Familie aus Karlsfeld wurde mitten in der Nacht nach Nigeria abgeschoben. Der Dachauer Landrat Stefan Löwl spricht im Kreistag über die umstrittene Abschiebung.

Dachau – Der Kreistag hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit der umstrittenen Abschiebung einer Familie aus Karlsfeld nach Nigeria befasst.

Landrat Stefan Löwl brachte das Thema gleich zu Beginn der Sitzung zur Sprache. Der Fall, betonte er, lasse weder ihn persönlich, noch die Mitarbeiter seiner Verwaltung unberührt. Er gab zu, dass der Zeitpunkt der Abschiebung – die Polizei klingelte um 0.30 Uhr an der Tür der Familie – unglücklich gewesen sei.

Dennoch, das betonte er mehrfach, sei dies nicht die Entscheidung des Landratsamts gewesen: „Es war eine Sammelabschiebung!“ Vertreter der Flüchtlingshilfe Bayern seien involviert gewesen.

Nächtliche Abschiebung einer Familie: Kreisräte äußern sich im Landratsamt

Auch das Verfahren selbst rekapitulierte er, verwies auf gerichtliche Entscheidungen und eine Mitteilung der bayerischen Härtefallkommission. Dieses Gremium, das ausreisepflichtigen Geflüchteten ein Bleiberecht ermöglichen kann und laut Löwl „der letzte Bypass“ für die abgeschobene Familie war, habe der Dachauer Ausländerbehörde mitgeteilt, dass die „Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen weiterzulaufen haben“.

Daher, so Löwl zu den Kreisräten, „frage ich Sie: Was hätten wir machen sollen?“ Sein Ansatz sei stets gewesen: „Wir beugen das Recht so weit wie möglich, aber wir brechen es nicht!“ Angesichts der aktuellen Gesetzeslage habe sich seine Behörde gar nicht anders verhalten können.

Abgesehen von Marianne Klaffki und Sylvia Neumeier (beide SPD), die sich, ohne konkret zu werden, vom Landratsamt „mehr Humanität“ und „Zivilcourage“ gewünscht hätten, stützten die anderen Wortmeldungen die Einschätzung Löwls. Sabrina Spallek (Grüne) nahm den CSU-Mann Löwl dabei erneut gegen persönliche Angriffe in Schutz. Ihr Parteikollege Arthur Stein gab sich angesichts der unbefriedigenden Gesetzeslage „fassungslos“.

Das Entsetzen über die nächtliche Abschiebung einer gut integrierten Familie nach Nigeria ist groß. Am Mittwoch fand eine Demonstration gegen die Abschiebung der Familie am Dachauer Rathausplatz statt. Die Botschaft: „Holt sie heim!“

Petition der Kreisräte an Bundestag geplant

Peter Heller (Bündnis für Dachau) appellierte an den Gesetzgeber, sich nun zu „bemühen, dass diese Fälle nicht mehr passieren“! Die Grüne Christa Hettrich regte schließlich eine Petition der Kreisräte an den Bundestag an. Ziel: bessere Bleibechancen für Asylbewerber.

Löwl bedankte sich am Ende für diesen „erteilten Rückhalt“ und schloss: „Wir sind keine rassistische, ausländerfeindliche Behörde!“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.