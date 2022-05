Gestärkt aus der Pandemie-Pause

Von: Miriam Kohr

Begeisternd und mitreißend: das große Orchester der Knabenkapelle Dachau bei ihrem Jahreskonzert im Thomahaus mit Dirigent Eduard Civeja. © Kohr

Die Knabenkapelle Dachau freute sich, als sie jetzt ihr Jahreskonzert spielen durfte. Das letzte Mal stand man im Dezember 2019 auf der Bühne.

Dachauer Knabenkapelle hatte lange keine oder nur kleine Auftritte

Knabenkapellen-Vorsitzender Tilo Ederer resümierte die vergangenen beiden Jahre so: „Es gab nur wenige kleine Auftritte, aber auch nur wenige Vereinsaustritte – wir sind also gut durch die Pandemie gekommen.“ Die Kapelle habe sogar neue Musiker hinzugewonnen, die beim Jahreskonzert auch direkt ihren ersten Auftritt hatten. Ihr Programm meisterten die Neulinge dabei genauso routiniert wie der Rest des Orchesters.

Die Besucher – überwiegend stolze Eltern und Großeltern der Musiker, aber auch einige Krankenhausmitarbeiter, die als Dank für ihre Arbeit während der Pandemie kostenlos zuhören durften – lehnten sich ab dem Stück „Grüße aus Dachau“ entspannt zurück und genossen das etwa eineinhalbstündige Konzert.

Dirigent Eduard Civeja war genau wie seine Musiker froh, endlich wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen. Zu „Voice of Vikings“ und „Euch zum Dank“ schwang er so spürbar dankbar seinen Taktstock, dass es eine wahre Freude war. Noch vor der Pause wechselte das große Blasorchester auf der Bühne mit dem Nachwuchsorchester. Die Jüngeren gaben Stücke wie „Irish Dream“, „Caribbean Summer“ und „Pirates of Rock“ zum Besten und verführten so in fernere Länder und Kulturen. Bei der bekannten Melodie der dunklen Bedrohung der „Star Wars“-Reihe konnten die Besucher die Filmszenen vor ihrem geistigen Auge abspielen.

Nach der Pause kam wieder das große Blasorchester auf die Bühne und gab neben Filmmusik aus „La La Land“ beispielsweise auch einen „Eighties Flashback“, bei denen der ein oder andere Besucher zumindest in Gedanken mitsang. Für den Abschied mit „Country Polka“ kamen nochmals alle Musiker beider Orchester auf die Bühne – wobei es eng wurde! Allein das große Orchester zählte an diesem Tag 39 Musiker, und der Nachwuchs war mit 21 Musikern vertreten.

Vier Musiker stachen mit ihren Soli aus der Gruppe heraus. Das langjährige Kapellen-Mitglied Jonas Eicher zeigte in der ersten Hälfte mit seinem Flügelhorn sein Können, ab der zweiten Hälfte glänzte dann Alexander Hoffmann bei „Stovepipe Stomp“ an seinem Saxophon. An Trompete und Posaune gaben schließlich Dominik Scherer und Tomas Zeiner bei „Verträumtes Blech“ alles. Beim Gute-Laune Hit „Lemon Tree“ zeigte Zeiner anschließend noch sein Gesangstalent.

Vorfreude auf die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde

Vorsitzender Ederer nutzte das Konzert auch dafür, sich bei den Eltern zu bedanken, die ihre Kinder musikalisch förderten und sie unterstützten. Auch den Gönnern und Sponsoren galt Ederers Dank. Der Verein bemühe sich nun, bei der Nachwuchsarbeit nachzuholen, und lud alle schon einmal für den Juli auf den Rathausplatz ein: „Wir haben lange auf die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde gewartet, doch nach fast drei Jahren ist es nun so weit, wir spielen für eine Delegation aus unserer französischen Partnerstadt Léognan“, kündigte er voller Vorfreude an.

Zur Erinnerung: Die Städtepartnerschaft zwischen Dachau und der westfranzösischen Stadt Léognan war auch dadurch zustande gekommen, dass die beiden Orchester – die Knabenkapelle und die Band’a Léo aus Léognan – seit vielen Jahren befreundet sind.

