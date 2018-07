Gewaltiges Echo auf Reischls Brandbrief

Das Echo auf den Brandbrief von Richard Reischl an „seine CSU“ ist gewaltig. Viele sprachen dem Hebertshauser Bürgermeister ihren Respekt und Dank für die deutlichen Worte aus. Bei manchen Parteifreunden kam der offene Brief allerdings weniger gut an.

Hebertshausen– Richard Reischl hadert mit seiner Partei, der Christlich Sozialen Union. In dem Brandbrief, den er in dem sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte, kritisiert er unter anderem deutlich den Rechtsruck der Parteispitze (wir haben berichtet).Reischl unterstützt nun die „Union der Mitte“ (Kasten). Seinen Brandbrief möchte er als „Weckruf“ verstanden wissen. CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath ist enttäuscht, dass Reischl nicht das Gespräch gesucht hat.

Die Asylpolitik der CSU kristisiert Richard Reischl schon seit längerem. Doch inzwischen „passt ihm vieles nicht mehr“. Vor gut einer Woche sei er auf die Initiative „Union der Mitte“ gestoßen: „Das ist genau das, wo ich mich wiederfinde.“ Und weil Reischl kein Freund von Kurzschlussreaktionen ist, sondern lieber „mithilft, etwas zu verbessern“, schrieb er diesen Brief – rechtzeitig vor den Landtagswahlen im Oktober – als Weckruf.

Bernhard Seidenath hält nicht viel von dem Stil eines offenen Briefes: „Man kann mit seiner Führungsspitze hadern, aber es gibt Möglichkeiten, das kundzutun – das muss man nicht in einem offenen Brief tun.“ Reischl hätte die Kritik etwa auf der Kreisvorstandssitzung ansprechen können, „dann hätten wir das intern klären können“, so Seidenath. Abgesehen davon ist auch Seidenath „nicht glücklich mit dem, was auf Berliner Ebene passiert“. Vor lauter Asylpolitik würden andere Themen in den Hintergrund gedrängt.

Doch Reischl ist davon überzeugt, dass eine „interne Aufarbeitung nur nach einem Brandbrief erfolgen kann“. Er hofft nun, dass „die Leute, die Verantwortung tragen in der Partei“, erkennen, dass es viele gibt, die seine Bedenken teilen: Denn für jeden Wähler, „den Du am rechten Rand fischst, verlierst Du vier Wähler in der Mitte“.

Und Reischl hofft, dass es sich zum Ministerpräsidenten rumspricht, dass „da ein unzufriedener Bürgermeister“ ist: In einer Woche kommt Markus Söder nach Hebertshausen und spricht im Festzelt zum Jubiläum des Burschen- und Mädchenvereins. „Ich hoffe, dass er eingeht auf meinen Brief, dass er zwei, drei Minuten etwas dazu sagt.“ Dass Reischl Gelegenheit hat, Söder selbst seine Kritik mitzuteilen, glaubt er der Bürgermeister nicht. Das Programm des Ministerpräsidenten-Besuchs sei straff.

Söder sollte jedenfalls darauf gefasst sein, dass der Hebertshauser Bürgermeister breite Unterstützung hat: Auf Facebook erhielt Reischl bis gestern Nachmittag über 150 Kommentare, in denen Respekt und Dank für seine deutlichen Worte ausgedrückt wurde.

Zu viele Gefolgsleute gebe es in der CSU, sagt Reischl. Heutzutage fehlen Querdenker wie Alois Glück und Theo Waigel – wobei Manfred Weber, stellvertretender CSU-Chef, jemand sei, von denen „wir wieder mehr brauchen“. Zu den Gefolgsleuten in der CSU zählt wohl auch eher Bernhard Seidenath: Auf die Frage, ob Seehofer noch tragbar ist, will er sich nicht äußern. „Ich will kein Seehofer-Bashing betreiben“, sagt der Landtagsabgeordnete.

„Anständiges Verhalten und eine Vorbildfunktion“ – das wünscht sich Richard Reischl von einem Innenminister. Er sagt das so frei heraus, wie er den „Brief an meine CSU“ schrieb. „Ich bin frei und von niemandem abhängig. Und ich mach das nicht, weil ich in den Landtag will.“

Weitere Stellungnahmen von CSU-Politikern aus dem Landkreis zum Brandbrief von Reischl und zur aktuellen Situation der CSU lesen Sie auf Lokalseite 3.