Die Grippewelle rollt an

Fieber, Husten, Halsweh: In Stadt und Landkreis Dachau kommt die Grippewelle ins Rollen.

Dachau – Wie Dr. Monika Baumgartner-Schneider, stellvertretende Leiterin des Dachauer Gesundheitsamts, bestätigt, ist die Tendenz der gemeldeten Fälle „auf alle Fälle ansteigend“.

Demnach wurden in der vorvergangenen Woche acht Grippeerkrankungen registriert, in der vergangenen Woche 26 und allein am Montag dieser Woche bereits 14 Fälle. Allerdings, betont die Medizinerin, sei dies um diese Jahreszeit „absolut die Regel“ und „nicht vergleichbar mit dem Vorjahr“. Im vergangenen Winter nämlich war die Grippewelle bereits im Dezember gestartet, zudem waren die Influenzaviren-Stämme, im Gegensatz zu diesem Jahr, laut Baumgartner-Schneider damals „hochpotent“.

Ob es an der massiven Grippewelle im Vorjahr lag, dass sich laut Gesundheitsamt heuer „schon sehr viele Leute“ haben impfen lassen, lässt sich zwar nicht eindeutig sagen. Fest steht jedoch, so Baumgartner-Schneider, dass eine Impfung „auch jetzt noch Sinn macht“! Zwar brauche der Wirkstoff gut zwei Wochen Zeit, um den vollen Impfschutz zu gewährleisten. Aber: „Die Grippewelle rollt ja jetzt erst an.“

Ausreichend Impfstoff ist laut Dachauer Gesundheitsamt jedenfalls vorhanden. So habe es zwar vor Weihnachten einen kurzen Engpass gegeben, so Baumgartner-Schneider, doch sei dieser nun behoben: „Wer sich jetzt impfen lassen will, kann auch geimpft werden.“ Gerade für Risikogruppen wie über 60-Jährige, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal würde die Medizinerin die Impfung auf alle Fälle empfehlen.

Die Grippewelle des Vorjahrs hatte das Robert-Koch-Institut bereits als „stärkste in Deutschland seit Jahren“ gewertet. zip