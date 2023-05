Krähen-Problem immer dramatischer: Katze von Vögeln umzingelt und bedrängt – Stadt erwägt neue Methode

Von: Stefanie Zipfer

Robust, schlau und frech: Krähen gehören zu den intelligentesten Vögeln, sind aber nicht allerorts willkommen. kn © Daniel Zupanc

Die Stadt Dachau scheint machtlos gegen das Krähen-Problem zu sein. Doch jetzt keimt neue Hoffnung auf: Im Landkreis Fürstenfeldbruck in Gröbenzell sieht es so aus, als hätte eine neue Vergrämungs-Methode funktioniert.

Dachau – Wie verzweifelt die Krähen-Lage in der Großen Kreisstadt ist, lässt sich anhand eines Feuerwehreinsatzes am Montag gut veranschaulichen. Die Kameraden waren an jenem Tag ausgerückt, um eine Katze von einem Baum zu retten. „Der Stubentiger“, so heißt es im Einsatzbericht, „wurde bereits von Krähen bedrängt“.

Dass die Stadt die streng geschützten Saatkrähen nicht loswird, diese sich – im Gegenteil – sogar weiter vermehren, ist lange bekannt. Verzweifelt tauscht sich Oberbürgermeister Florian Hartmann mit anderen geplagten Bürgermeister-Kollegen aus, regelmäßig werden Briefe an die zuständigen Behörden geschrieben.

Krähen-Problematik: Vier Gemeinden haben sich zusammengetan

Bislang brachte dieses Vorgehen keinen Erfolg. Dass sich im Dachauer Rathaus nun aber doch so etwas wie Hoffnung regt, liegt an einem interkommunalen Projekt im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort hatten sich die Gemeinden Puchheim, Germering, Gröbenzell und Gernlinden zusammengetan und – selbstverständlich unter Absprache mit der Regierung von Oberbayern – sogenannte Rückzugsgebiete für die Vögel festgelegt. Mittels „Gonzo“, einem furchtlosen Wüstenbussard des Falkners Leo Mandlsperger, werden die Krähen seitdem aus den Ortschaften heraus in die Rückzugsgebiete vergrämt.

Wie Nachhaltig die Vergrämung ist, ist noch unbekannt

Mit Erfolg: Die 64 Gröbenzeller Saatkrähenpaare sind vertrieben. Falkner Mandlsperger vermutet, dass sich die Krähen einer anderen Kolonie angeschlossen hätten. Wo diese Kolonie sich aber gerade aufhält und wie nachhaltig der Krähen-Wegzug aus Gröbenzell ist, weiß er nicht.

Dies ist aber auch die einzige Schwachstelle in dem interkommunalen Konzept, das der OB zuletzt im Umwelt- und Verkehrsausschuss mit ansonsten ausschließlich lobenden Worten vorstellte. Hartmann hatte dazu ein Telefonat mit dem Gröbenzeller Bürgermeister Martin Schäfer geführt, der berichtete, dass der Einsatz von „Gonzo“ über mehrere Tage gegangen sei und auch noch mit anderen (allerdings erfolglosen) weiteren Maßnahmen kombiniert war; so wurden den Saatkrähen beispielsweise auch Attrappen toter Artgenossen ins Nest gelegt, was die quietschlebendigen Saatkrähen allerdings nicht im mindesten zu interessieren schien.

OB Hartmann weiter im Austausch mit anderen Gemeinden

Hartmann jedenfalls versprach dem Ausschuss, sich den Fortgang der konzertierten Aktion im Nachbarlandkreis – die allein die Gemeinde Gröbenzell bislang 30 000 Euro kostete – weiter genau anschauen zu wollen.

Allerdings: Im Landkreis Dachau ist die Große Kreisstadt allein mit dem Krähenproblem, Partnergemeinden zur Aufnahme der Vögel dürften also schwer zu finden sein. Und passende Gebiete in der Stadt sind knapp. Wünschenswert, so Hartmann, wären Stellen „am besten an Bächen, mit hohen Bäumen“.

Stadt Dachau bittet weiterhin um Sondergenehmigung beim Freistaat

In der Zwischenzeit will er aber auch weiter Briefe an die Ministerien und Behörden schreiben mit der Bitte, die Dachauer Krähenpopulation endlich mittels einer Abschussgenehmigung reduzieren zu dürfen. Hatten die bayerischen Behörden – auch gegenüber der Heimatzeitung – dabei stets auf EU-Tierschutzrichtlinien verwiesen, teilte das Bundesumweltministerium laut Hartmann der Stadt nun nämlich mit, dass der Freistaat durchaus Ausnahmegenehmigungen erteilen dürfte. Für die Bittschreiben der Stadt, so der OB, bedeute dies nun: „Dann fangen wir also wieder von unten an. Schreiben wir eben wieder nach München!“

Bürger sollten nicht die Nerven verlieren: Jede nicht genehmigte Vergrämung ist rechtswidrig

In Puchheim und Maisach übrigens wollten die Bürger nicht mehr auf die Erlaubnis der Behörden warten, sich gegen die Vögel zu wehren. Mit Klatschen oder aufeinandergeschlagenen Brettern sowie Schreckschusspistolen hatten sich in Puchheim einige Anwohner auf Krähenjagd begeben. Im Maisacher Ortsteil Gernlinden nahmen Privatleute mit Silvesterkrachern, Steinschleudern und Laserpointern die Sache in die Hand.

Die eingeschaltete Regierung von Oberbayern schickte daraufhin eine mit „Krähen-Monitoring“ beauftragte Biologin an die Tatorte, um die rabiaten Anwohner aufzuklären. Denn, so betont die Behörde: „Jede Vergrämung“ der streng geschützten Tiere „muss genehmigt werden“! Jegliche Radikal-Maßnahmen, wie in Puchheim und Gernlinden geschehen, seien „rechtswidrig“ und könnten bei vorsätzlichem Handeln sogar mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro belegt werden. Der Puchheimer Bürgermeister Norbert Seidl sprach „von Einzelnen, die die Nerven verloren“ hätten.

