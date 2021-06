Großaufgebot auf der Suche nach vermisstem Dachauer

Friedrich Oswald wird in Dachau und Karlsfeld gesucht

Dachau – Wo ist Friedrich Oswald? Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Mantrailer, Flächenhunde und Einsatzdrohne haben am Mittwoch sowie gestern nach dem 64-jährigen Dachauer gesucht. Bislang ohne Erfolg.

Oswald verließ nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord am Dienstag zwischen 10.45 und 19 Uhr seine Wohnung in der Friedenstraße in unbekannte Richtung und wird seither vermisst. Rettungshundestaffeln aus Dachau, München und dem Raum Fürstenfeldbruck sowie von der Feuerwehr Aschheim suchten am Dienstag insgesamt 27 Flächengebiete mit knapp 600 000 Quadratmetern im Raum Dachau-Süd und Karlsfeld ab. Hierbei wurden die insgesamt 18 Teams von einer Einsatzdrohne sowie einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Darüber hinaus waren neun Mantrailer im Einsatz. Die BRK-Bereitschaften im Landkreis Dachau sorgten für die Verpflegung der Einsatzkräfte an diesem heißen Sommertag. Gegen 21 Uhr wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen. Auch die Fortsetzung der Suche am Mittwoch und Donnerstag brachte keine neuen Erkenntnisse.

+ Friedrich Oswald wird seit Dienstag vermisst. © privat

Friedrich Oswald ist etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelbraunes Haar. Er hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens vermutlich eine beige Hose, ein graues T-Shirt und graue Schuhe an. Zudem hatte er eine schwarze Baseballmütze und eine schwarze Sonnenbrille bei sich. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon 0 81 41/61 20 entgegen.

mm