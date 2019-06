Großbaustelle in Dachau: Weiträumig um die Brucker Straße herum

Über Stetten und Priel nach Mitterndorf: Nicht nur für Dachauer wird es in den nächsten Tagen im Bereich der Brucker Straße etwas umständlich.

Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen

Wegen Bauarbeiten ist die Brucker Straße vom 11. bis 22. Juni zwischen der Ludwig-Dill-Straße und der westlichen Stadtgrenze gesperrt. Nachdem dort in den vergangenen Wochen die 94 Jahre alte Hauptwasserleitung erneuert wurde (wir berichteten), steht in den Pfingstferien mit einer Erneuerung der gesamten Fahrbahndecke und der Markierung von Fahrradschutzstreifen die Komplettierung der Sanierung an.