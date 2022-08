Große Herausforderungen in Sacramento

Auf nach Sacramento: „Das Team Germany – The Butcher Wolf Pack“ mit seinem Manager, dem Innungsobermeister Werner Braun (Vierter von links). © hueber

Dachauer Team Butcher Wolfpack hat sich in den USA mit Metzgern aus 13 Nationen gemessen.

Dachau – Das Team Butcher Wolfpack mit Teammanager Werner Braun ist am Samstag nach Sacramento geflogen. Der Obermeister der Metzgerinnung Dachau und Freising organisierte die Teilnahme seiner Metzger an der „World Butcher Challenge“, die am 2. und 3. September in der Golden One Hall der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien ausgetragen wird.

In 20 Trainings-Einheiten haben sich zwei Teams (Junioren und Senioren) für den Wettkampf gegen Kollegen aus 13 Ländern vorbereitet. Die Konkurrenz ist groß und kommt aus Australien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Island, Italien, Irland, Portugal, Südafrika, Wales und den USA.

Werner Braun: „Unter dem Dach des Vereins Fleischsommelier Deutschland hat sich das Butcher Wolfpack 2017 gegründet, um an internationalen Wettbewerben teilzunehmen.

Ziel ist es, sich mit Kollegen auf der ganzen Welt zu messen, in unserem Handwerk, das nach der Jagd sicherlich das zweite Handwerk in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte war.“

Den Metzgern des Dachauer Teams sei es wichtig, „dass wir uns international austauschen und Netzwerke gründen, um unser Handwerk weiterzuentwickeln“, so Braun. „Wir sind Metzger und brennen für das, was wir machen, mit Stil und mit Achtsamkeit für das, was ist und um uns herum geschieht“.

Die Aufgaben für die Junioren am 2. September stehen unter den Überschriften „World Champion Butcher Apprentice“ und „World Champion Young Butcher“.

Dabei gilt es, jeweils ein halbes Lamm, ein Rump vom Rind sowie drei Hähnchen in einem Zeitraum von zwei Stunden und 30 Minuten komplett auszubeinen, zu zerlegen und küchenfertig zu präsentieren.

Die Senioren haben am 3. September bei der „World Butcher’s Challenge“ in drei Stunden und 15 Minuten ein halbes Rind, ein Lamm, ein halbes Schwein und fünf Hähnchen komplett auszubeinen, zu zerlegen und küchenfertig zu präsentieren.

2018 war das erste Jahr, in dem ein deutsches Team an der Metzgerweltmeisterschaft, der World-Butcher-Challenge teilgenommen hat. Veranstaltet wurde der Wettbewerb im nordirischen Belfast. Junge, motivierte Metzgermeister und Verkaufsleiterinnen hatten damals schon Deutschland würdig und erfolgreich vertreten.

Neben dem eigentlichen Wettkampf, bei dem man sich mit den Besten der Welt messe, stünden natürlich auch das Kennenlernen des Gastgeberlandes und dessen kulinarische Schmankerl auf dem Plan, so Braun.

Nicht zuletzt komme auch der Austausch mit Kollegen aus aller Welt nicht zu kurz. „Trends, moderne Zuschnitte, neudeutsch Cuts und andere ausgeflippte Ideen – so manches wird nach der Reise auch den Weg in unsere deutschen Metzgereien finden“, meint der Obermeister.

