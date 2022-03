Große Hilfsbereitschaft im Landkreis Dachau

An der Realschule Dachau kamen am Sonntag zwei Reisebusse mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine an. © hab

„Wir benötigen Ihre Hilfe“, appellieren die Bürgermeister aller Gemeinden im Landkreis und Landrat Stefan Löwl in einer Presserklärung an die Bürger. Ziel ist, eine koordinierte Hilfe aufzubauen.

Dachau – Alle Menschen, die auf der Flucht aus der Ukraine bisher im Landkreis Dachau angekommen sind, konnten bisher privat untergebracht werde. Landrat Stefan Löwl ist „unheimlich stolz und glücklich, wie groß die Hilfsbereitschaft bei uns im Landkreis Dachau ist und wie selbstlos die Bürger Wohnraum, Spenden und ihre Dolmetscher-Dienst anbieten.“ Auch in den kommenden Tagen werden zahlreiche Kriegsflüchtlinge erwartet. So plant die lokale Hilfsinitiative von Oksana Bonauer-Morel diese Woche zwei weitere Fahrten mit je zwei Bussen und insgesamt jeweils knapp 100 Plätzen.

Die Gemeinden im Landkreis wollen richtig und effektiv helfen. „Wir benötigen Ihre Hilfe“, appellieren die Bürgermeister aller Gemeinden im Landkreis und Landrat Stefan Löwl in einer Presserklärung an die Bürger. Ziel ist, eine koordinierte Hilfe aufzubauen. Die Bausteine der Hilfe:

Geldspenden

Aktuell werden vor allem Geldspenden benötigt für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung im Kriegsgebiet. Die Gemeinden weisen aber darauf hin, dass zu einem späteren Zeitpunkt eventuell auch Flüchtlinge in den Gemeinden finanzielle Unterstützung benötigen und darum Bedarf entstehen wird, die Gemeinden bei der unbürokratischen Hilfe finanziell zu unterstützen. Dazu werden die Gemeinden dann gesondert informieren.

Aktion „Deutschland hilft“ DE53 2004 0060 0200 4000 00 Stichwort: Nothilfe Ukraine

Apotheker helfen e.V. DE02 3006 0601 0004 7937 65

Deutsches Rotes Kreuz DE63 3702 0500 0005 023 07 Stichwort: Nothilfe Ukraine

Ukrainische Kirchengemeinde München DE29 7509 0300 0102 1032 57 Verwendungszweck: „Kriegsopfer in der Ukraine“

Sachspenden

Von Sachspenden bitten die Bürgermeister derzeit abzusehen, da die Hilfsorganisationen genügend Sachmaterial zur Verfügung haben. Bei privaten Sammelaktionen können unterstützt werden, allerdings sollte ein konkreter Kontakt ins Krisengebiet bestehen. Ein Bedarf an Sachspenden wird zu einem späteren Zeitpunkt in den Gemeinden entstehen, da immer mehr Flüchtlinge in den Gemeinden Schutz finden und oft nur wenig mitbringen. Auch hierzu werden die Gemeinden gesondert einen Aufruf starten, wenn es soweit ist.

Wohnungsangebote

In den nächsten Wochen rechnen die Bürgermeister und der Landrat vermehrt mit Flüchtlingsfamilien, insbesondere Kinder, Frauen und Senioren. Es wird dringend Wohnraum benötigt. Ankommende und privat untergebrachte Flüchtlinge sollen sich über die Homepage des Landratsamtes Dachau unter www.landratsamt-dachau.de/Selbstmeldung-Ukraine anmelden. Dies ist wichtig, um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen, über Entwicklungen und rechtliche Änderungen zu informieren und Unterstützungsangebote machen zu können.

Wer ein Gästezimmer, eine Einliegerwohnung oder sonstigen Wohnraum bzw. vielleicht sogar ein ganzes Haus zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich unter www.landratsamt-dachau.de/Hilfe-Fluechtlinge zu melden. Wer nicht über das Internet melden kann, wird an das Bürgertelefon des Landratsamtes Dachau verwiesen unter 0 81 31/74 250, montags bis freitags von 10 Uhr bis 11 Uhr. Gerne helfen auch die Gemeindeverwaltungen, die digitale Meldung abzugeben.

Erste Anlaufstelle

Das Landratsamt weist darauf hin, dass die erste Anlaufstelle für Kriegsflüchtlinge grundsätzlich das Ankunftszentrum in München ist. Alle Kriegsflüchtlinge, die nicht direkt in eine private Unterkunft gehen oder wo die Anreise mit dem Landratsamt vorab abgestimmt wurde, müssen sich selbstständig dort melden. Im Landratsamt selbst findet weder eine Erstregistrierung noch eine Erstversorgung oder spontane Unterkunftszuweisung statt. Private Initiativen müssen sich selbst um geeignete Unterkünfte kümmern oder sich spätestens 48 Stunden vorher mit dem Landratsamt in Verbindung setzen, damit vor Ort eine Aufnahmestruktur eingerichtet werden kann. Personen, die einzelne Flüchtlinge oder Familien von der Grenze nach Deutschland bringen, werden gebeten, zunächst das Ankunftszentrum in München in der Maria-Probst-Str. 14 anzufahren.