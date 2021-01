Große Nachfrage nach Notbetreuung

Landkreis – Auch wenn aktuell Schulen, Kitas und Horte geschlossen sind, gibt es dort eine Notbetreuung. Dieses Angebot ist nicht wie noch im ersten Lockdown im vorigen Frühjahr nur Eltern vorbehalten, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Sondern steht allen Familien offen, die diese Unterstützung benötigen. Trotzdem ist natürlich das Ziel, dass möglichst viele Kinder tatsächlich zu Hause bleiben.

Aber wie steht es dann mit den Kita-Gebühren? Im Frühjahr gab es bei Gemeinden und Trägern die Linie, Eltern von Beiträgen frei zu stellen, sofern die Kinder nicht in die Notbetreuung kommen. Die wurde den Verantwortlichen erleichtert durch Pauschalen, mit denen der Freistaat unterstütze. Jetzt im zweiten Lockdown gibt es zu den Elterngebühren unterschiedliche Überlegungen in den Rathäusern.

Klar geregelt ist die Situation in der Stadt Dachau. „Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita schicken, zahlen nichts“, erklärt Markus Haberl, zuständiger städtischer Amtsleiter. Auch die übrigen Kita-Träger in der Stadt würden „wohl analog verfahren“.

Noch offen ist dagegen die Frage in Hebertshausen. Dort hatte die Gemeinde im Frühjahr alle Eltern von Gebühren freigestellt. Auch diejenigen, die ihre Kinder in die Notbetreuung schicken mussten. Trotz der damals gezahlten Staatszuschüsse blieb die Gemeinde am Ende auf einem Defizit von 14 000 Euro sitzen. Sollte es wieder öffentliche Gelder geben, werde man „selbstverständlich“ die Familien von der Gebühr freistellen, die ihre Kinder nun daheim behalten, sagt Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Allerdings rechnet der Rathauschef diesmal nicht mit staatlichen Mitteln. Der Gemeinderat soll deshalb das Thema beraten, allerdings erst nach Ende der Notbetreuung. „Wir werden die Eltern mit Sicherheit nicht im Regen stehen lassen.“ Erste Gespräche mit den Fraktionen zeigten „eine starke Tendenz zur Erstattung“. Aktuell würden aber alle Beiträge regulär eingezogen, weil eine spätere Rückzahlung einfacher zu handhaben sei.

Abwarten möchte auch Reischls Amtskollege Franz Obesser (CSU) in Markt Indersdorf: „Wir haben noch keine klare Linie, wollen uns da Zeit lassen.“ Zumal nicht absehbar sei, wie lange die Schließung gehe. In jedem Fall werde der Gemeinderat entscheiden. Und, da ist Obesser sicher, „für unsere Eltern eine Lösung finden“.

Dagegen verweist in Petershausen Bürgermeister Marcel Fath (FW) auf die Gebührensatzung des gemeindlichen Kindergartens Mosaik. Dort sei geregelt, dass Familien weiterzahlen müssen, auch wenn die Einrichtung aus betrieblichen Gründen geschlossen ist. Nur das Essensgeld werde dann erstattet. Quasi als „Solidargemeinschaft“ würden alle Familien die Kosten der Notbetreuung mittragen. Wobei man natürlich bemüht sei, diese „so gering wie möglich zu halten“. Für die anderen Einrichtungen im Ort kann Fath nicht sprechen. „Aber die Existenz dieser Träger wäre in meinen Augen gefährdet, wenn sie die Gebühren nicht einziehen würden.“ Die Kommunen seien finanziell nicht in der Lage, „alleine einen Ausgleich bereit zu stellen“.

Unstrittig ist überall, dass ganz regulär Gebühren fällig werden, wenn Familien für ihre Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wer seinen Nachwuchs – vielleicht auch nur tageweise – betreuen lässt, „zahlt den vollen Betrag“, erklärt Dachaus Amtsleiter Haberl. Denn die Kosten liefen ja weiter. „Mitarbeiter können wir nicht in Kurzarbeit schicken“, erklärt er. Auch wenn weniger Kinder kommen: Im Sinne des Infektionsschutzes müssen die Kleinen in ihren ursprünglichen Gruppen betreut, dürfen nicht gemischt werden. Deshalb können kaum Erzieherinnen zu Hause bleiben, sondern werden in den Einrichtungen benötigt.

Zudem sei das Interesse an der Notbetreuung nicht gering: In die städtischen Kindergärten kommen 30 Prozent, in die Horte 20 Prozent der Kinder, berichtet Haberl. Im eingruppigen Gemeindekindergarten in Petershausen spielen aktuell neun Mädchen und Buben. Und in Indersdorf, so berichtet es Bürgermeister Obesser, käme teilweise die Hälfte der Kinder.