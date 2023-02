Große Resonanz, aber zu wenige Bälle ‒ Faschingsgesellschaft Dachau zieht Bilanz

Von: Miriam Kohr

Begrüßt das Löwenbaby! Die Minis und die Jugendgarde gestalteten ihren Einmarsch passend zu ihrem Disney-Medley in die Anfangsszene von König der Löwen um. © Miriam Kohr

Die Faschingsgesellschaft Dachau verabschiedete sich von ihrem Prinzenpaar mit der Auskehr, bei der alles ein bisschen anders war als bei den bisherigen Auftritten. Zudem hat der Verein sein Faschingsfazit gezogen.

Dachau – Die letzten Faschingsorden wurden überreicht, die Abschiedsgeschenke verteilt und die Dankesworte an alle ausgesprochen. Der Fasching ist vorbei. In Dachau ist es Tradition, dass die Tänzer der Faschingsgesellschaft bei ihrer Auskehr das Programm zweimal tanzen. Einmal wie fleißige Ballgänger es womöglich heuer schon öfter gesehen haben, und einmal „ganz anders“, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann im Thomahaus anmerkte. Der OB wird an diesem Abend selbst kurz zum Hofmarschall und moderiert die große Garde an. Der Verein hätte ihn gern öfter am Mikrofon, aber Hartmanns Fazit: „Der Erik, der Hofmarschall mit jahrelanger Erfahrung, kann das besser!“

Alles anders bei der Auskehr der Faschingsgesellschaft Dachau

Die Großen tanzten zu ihrem Motto „Rock mi heut Nacht“ als Zwerge mit Bärten ihren Gardetanz. Doch nicht lange: Plötzlich ging das Licht aus. Es hieß „Schluss mit dem Garde tanzen“ und plötzlich standen Cowgirls auf der Bühne, welche einen Linedance vorführten. Mit dabei in hinterer Reihe: Das Prinzenpaar Hardy I. und Angela I., die bisher ausschließlich den Walzer aufs Parkett zauberten.

Auch die Minis überlegten sich zu ihrem Disney-Medley einige kreative Abänderungen. Beim Einmarsch kamen sie wie die Tiere bei König der Löwen zum Felsen, wo ein süßes Löwenjunges präsentiert wird. Ihre Choreografie zeigten sie dann in ihren hellgelben Kleidchen und zusätzlich kleinen Flügeln, weil Hofmarschall Erik sie bisher immer liebevoll „zauberhafte Zitronenfalter“ nannte.

Die Jugend tanzte ihr Showprogramm anstatt in ihren Kostümen in roten Röcken und Minnie-Maus-Ohren und überraschten mit halsbrecherischen Hebefiguren.

Sogar der Hofstaat, der sonst in der hintersten Reihe mitschunkelt, ließ sich zu einer Tanzeinlage in zweifarbigen Ganzkörperanzügen hinreißen. Alles in allem ein würdiger Abschluss für diese Faschingssaison, auf die der Verein überwiegend positiv zurückblickt.

Faschingsgesellschaft Dachau zieht Bilanz

„Mir hat es riesig Spaß gemacht, dem Hardy sowieso. Wir würden das jederzeit wieder so machen“, sagt Angela Burghart, die mit ihrem Mann spontan als Prinzenpaar einsprang, als sich lange keines finden ließ. Die Dankbarkeit den beiden gegenüber sei bei Klein wie Groß „richtig lieb“ gewesen. Hardy wollte sein Zepter, ein Kasperl, gar nicht so recht hergeben.

Die Kinderbälle des Vereins im ASV und im Thomahaus liefen so gut, dass wegen Überfüllung sogar Besucher heimgeschickt werden mussten. Auch die Anzahl der Auftritte für die Minis und die Jugend sei „gefühlt mehr als vor Corona“ gewesen. Die Stimmung war laut der Vorsitzenden Michaela Zachmann immer gut, egal wo es den Verein auch hinführte – von Dachau bis München. „Es war großartig, wie die Leute Fasching gefeiert haben, daran haben wir gemerkt, was in den letzten Jahren abgegangen ist“, bestätigt Komiteesprecherin und Trainerin Sandra Novszki.

Es gab zu wenige Bälle

Einziges Manko: Es gab zu wenige Auftritte für die großen Tänzer. Der Grund: Viele Veranstaltungen wie der Metzgerball oder das Faschingstreiben am Rathausplatz in Dachau haben nicht stattgefunden. Die FG Dachau will dem entgegensteuern: „Wir haben schon darüber gesprochen, ob wir nächstes Jahr selbst einen Weiber- oder Maskenball organisieren“, kündigt Zachmann an. Die Vorfreude auf 2024 sei laut Novszki jedenfalls groß, auch weil die Ungewissheit, ob etwas stattfinden darf, nun wegfällt.

Die ehemalige Prinzessin Angela hofft, dass die Suche nach dem nächsten Prinzenpaar nun leichter fallen wird: „Es war ja auch ein Ziel von uns beiden, einen Anstoß zu geben und zu zeigen: Wenn wir das können, kann jeder Prinzenpaar sein“, betonte sie.