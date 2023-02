Große Sammelaktion für Erdbebenopfer auf Supermarkt-Parkplätzen: Vor allem Babynahrung und Windeln werden gebraucht

Von: Stefanie Zipfer

Hilfe für die Erdbebenopfer: Der Türkisch-islamische Verein Dachau und SPD-Stadtrat Berkay Kengeroglu haben nun eine Sammelaktion organisiert. © Yunus Dalgic/imago

Der Ditib Türkisch-islamische Verein Dachau und SPD-Stadtrat Berkay Kengeroglu haben an diesem Samstag, 11. Februar, von 10 bis 20 Uhr zwei große Sammelaktionen zugunsten der türkischen Erdbebenopfer organisiert.

Dachau ‒ Am Parkplatz des Rewe-Centers an der Kopernikusstraße sowie am Kaufland-Parkplatz an der Danziger Straße werden dabei vor allem Babynahrung, Windeln, Babyhygieneartikel sowie Hygieneartikel allgemein gesammelt. Auch Geldspenden sind möglich. dn