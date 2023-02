Große Unterstützung für Erdbeben-Opfer

Von: Nikola Obermeier

Hilfsaktion im Feuerwehrhaus Kleinberghofen: 22 Helfer der Feuerwehr sortierten die Waren mehrere Stunden lang und packten sie in Umzugskartons. © FFW Kleinberghofen

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen und der TSV Indersdorf sammelten Sachspenden und schickten die Waren in die Krisengebiete in die Türkei und nach Syrien.

Landkreis – Nach den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gibt es im Landkreis Dachau eine große Spendenbereitschaft. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen und der TSV Inderdorf haben in den vergangenen Tagen Sachspenden gesammelt. „Die Anteilnahme ist echt groß“, berichtet Stefan Zielbauer, Kommandant der FFW Kleinberghofen. Und auch Can Luca Akdere, der die Sammlung beim TSV Indersdorf organisierte, ist überwältigt: „Der Zusammenhalt im Landkreis ist überwältigend!“ Die beiden Sammelaktionen sind vorerst abgeschlossen.

Die Anteilnahme ist echt groß!

Pullover, Jacken, Schlafsäcke, Spielzeug: Diese Dinge und vieles mehr schichteten die Helfer der Feuerwehr Kleinberghofen in Umzugskartons. Gestern Nachmittag kam ein Lastwagen, der die rund 300 Kartons abholte. Ziel sind die Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien. Stefan Zielbauer ist beeindruckt, wie viele Menschen geholfen haben.

Der Kommandant der Kleinberghofer Feuerwehr arbeitet bei der Firma Hanwag in Vierkirchen, die Schuhe zum Bergsteigen und Wandern produziert. Dort starteten die Mitarbeiter, unter ihnen viele türkischstämmige, sofort am Montag eine Hilfsaktion. „Es wurden Sachspenden gesammelt, die Firma spendete Schuhe“, berichtet Zielbauer. Sofort kam ihm die Idee, eine Hilfsaktion über seine Feuerwehr zu organisieren. Nach ein paar Telefonaten legte Zielbauer los: Über soziale Medien und Whatsapp-Gruppen rief die Feuerwehr auf, am Mittwoch Waren zu bringen: „Klamotten, Hygieneartikel, Babynahrung, Erste-Hilfe-Produkte, Schlafsäcke, Zelte, Thermoskannen – es kamen so viele Leute, es hat sich wahnsinnig rumgesprochen“, berichtet Zielbauer.

Sortiert und in beschriftete Kartons verpackt: 300 Umzugskisten wurden gestern in einen Lastwagen verpackt, Ziel sind die Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien. © FFW Kleinberghofen

22 Helfer sortierten alles, packten Umzugskartons, beschrifteten diese. „Eigentlich wollten wir die Sachen nach München oder Augsburg bringen, zu den großen Sammelstationen.“ Doch plötzlich hieß es, dass dort nichts mehr angenommen werde, da Fahrer und Lastwagen fehlen, die die Waren in die Krisengebiete bringen. Letztlich half wieder die Arbeit: „Der Sohn einer Kollegin arbeitet bei einer Spedition und hat gestern Nachmittag die Sachen bei der Firma abgeholt“, so Zielbauer. Auf diesem Lkw war noch Platz für die Kisten der Feuerwehr.

Der Zusammenhalt im Landkreis ist überwältigend!“

Auch Can Luca Akdere, der beim TSV Indersdorf Fußball spielt, initiierte am Montag zusammen mit einem Freund die Sammelaktion des TSV Indersdorf. „Ich bin nicht persönlich betroffen, aber meine Wurzeln sind in der Türkei, mein Vater kommt von dort.“ Aus diesem Grund „mussten wir etwas tun“. Der TSV Indersdorf stellte die Räume zur Verfügung, dem Spendenaufruf folgte eine „große Anteilnahme. So ein Mitgefühl habe ich nicht erwartet!“, sagte Akdere. „Manche Menschen sind losgegangen und haben extra eingekauft, zum Beispiel zehn Paar Handschuhe.“

„Ich musste etwas tun“: Can Luca Akdere organisierte die Aktion beim TSV Indersdorf. © privat

Zusammen mit Helfern, etwa Levent Duran aus Dachau, wurden die Sachen gepackt und zu Sammelstationen gefahren, zehn Lieferwagen voll. Nachdem dort jetzt nichts mehr angenommen werde, überlegen die Fußballer des TSV, ein Benefizspiel zu veranstalten, bei dem Einnahmen aus Eintritt oder Kuchenverkauf gespendet werden. „Wir konzentrieren uns jetzt auf das Finanzielle“, so Akdere.

Um eine Schweigeminute für die Erdbeben-Opfer hat der Dachauer Stadtrat Berkay Kengeroglu in der Sitzung am Dienstag gebeten. Gegenüber der Heimatzeitung schildert der 22-Jährige die verzweifelte Situation seiner Verwandten in der Türkei, aber auch die zwischen Hoffen und Bangen schwankende Stimmung seiner Familie hier in Deutschland.



