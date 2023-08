Große Vorfreude auf den Dachauer Kinderfestzug

Von: Petra Schafflik

Unzählige Stunden investieren das Organisationsteam sowie weitere ehrenamtliche Helfer für das Gelingen des Kinderfestzugs. © Petra Schafflik

Die Vorbereitungen laufen für den bayernweit einmaligen Dachauer Kinderfestzug am kommenden Sonntag, 13. August.

Hebertshausen/Dachau – Aufmerksam umkreist eine Helferin den riesigen Drachen aus Pappmaché, bessert mit feinem Pinsel kleine Macken im strahlend blauen Lack aus. Daneben wird überlegt, wie schwarze Pappkartons an einer Zugmaschine anzubringen sind, damit sich der Bulldog in die Lok Emma aus der bekannten Kindergeschichte um Jim Knopf verwandelt. Das Klack, Klack von Tackern hallt übers Gelände, während fleißige Hände glänzenden Samtstoff drapieren, landwirtschaftliche Anhänger auf diese Weise in würdige Prunkfahrzeuge verwandeln für Dornröschen, Aschenputtel oder die Schneekönigin.

Farbenprächtiger, märchenhafter, bayernweit einmaliger Dachauer Kinderfestzug

Das rührige Organisationsteam um Heidi Fitzthum, Gertrud Stock und Günter Dietz hat alles im Blick – die Vorbereitungen laufen für den farbenprächtigen, märchenhaften und bayernweit einmaligen Dachauer Kinderfestzug am kommenden Sonntag, 13. August.

Doch wenn dann aufwendig dekorierte Themenwagen zu Märchen und Fantasiemotiven, sieben Musikgruppen, 200 ehrenamtliche Begleitpersonen und 500 farbenprächtig kostümierte Mädchen und Buben durch die Stadt ziehen, werden die begeisterten Zuschauer wenig ahnen von den umfangreichen Planungen, Arbeiten und unzähligen Stunden ehrenamtlicher Helfer, die für dieses Projekt notwendig sind.

Einen Einblick gab jetzt ein Besuch am Lagerplatz der Baufirma Reischl in Hebertshausen, wo seit Anfang der Woche an die 20 Frauen und Männer täglich werkeln. Dorthin werden alle Wagen aus ihren Unterstellplätzen gebracht, dann zusammengebaut, überprüft und dekoriert. „Dieses Team nimmt sich dafür eine Woche Urlaub“, erzählt Günter Dietz vom siebenköpfigen „Kernteam“ des Kinderfestzugs. Neu gebaut wurden heuer Motivwagen für Aschenputtel und die Sterntaler.

Heidi Fitzthum (80) ist immer noch dabei

Doch mit dem Herrichten der Wagen ist es lange nicht getan, erzählt Heidi Fitzthum. Die 80-Jährige hat den Kinderfestzug 1986 wieder gegründet und ist nach wie vor Seele und guter Geist des Projekts. Mit einem Strahlen verfolgt sie die Arbeiten und sagt: „Wenn ich nicht mehr dabei wär, tät ich verrückt werden.“

Los gehen die Vorbereitungen damit, dass Kinder sich im Frühjahr aus dem riesigen Fundus ein Kostüm aussuchen. „Es ist mir wichtig, dass alle zufrieden sind“, so Fitzthum. Jedes der 500 Kostüme wird dann gebügelt, wenn nötig ausgebessert und mit allem Zubehör – etwa Krone, Schärpe, Wikingerhelm, Bart oder Degen – auf einem Bügel zusammensortiert. Am Tag vor dem Umzug bringt Gertrud Stock alles zur Klosterschule, wo sich die Kinder am Morgen des Umzugs dann umziehen.

Fleißige Hände sind gefragt, um die Karussell-Gutscheine für die Kinder in Tüten zu packen, um Getränke bereit zu stellen und Semmeln zu schmieren. Auch viel Papierkram ist zu erledigen, Versicherungen, Anmeldungen, TÜV. „Die Bürokratie wird immer mehr“, sagt Dietz. Den Zug begleiten unzählige Helfer, „an jedem Rad und jedem Fahrzeug ein Begleiter“. Die Sicherheit geht vor. „Aber wenn die Kinder dann, ein bissl nervös, in der Brunngartenstraße loslaufen, diese strahlenden Augen, das ist unsere Entschädigung.“

Dieses Engagement weiß auch Oberbürgermeister Florian Hartmann zu schätzen, der bei den Vorbereitungen vorbeischaute, um sich zu bedanken. Als Bub ist Hartmann selbst einmal mitgelaufen „als Napoleon-Soldat“ und hat dies in allerbester Erinnerung. Für den OB steht fest: „Wie kann man kein Fan sein vom Kinderumzug, der ist eine wunderbare Sache.“

