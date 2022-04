Großeinsatz wegen Kindergarten-Brand

Ein Großeinsatz der Feuerwehr ereignete sich am Donnerstag in Dachau (Symbolbild). © ike

In einem Dachauer Kindergarten ist am Donnerstag Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt.

Dachau - Zu einem Großeinsatz sind die Feuerwehren aus Dachau und Umgebung am Donnerstagmorgen alarmiert worden: Es brannte in einem Kindergarten in der Brucker Straße in Dachau. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Gegen 8.20 Uhr war das Feuer im Kellergeschoss des Kindergartens von einem Bewohner des Gebäudes gemeldet worden.

Die Kräfte der alarmierten Feuerwehren – im Einsatz waren Dachau, Pellheim, Prittlbach, Günding, Feldgeding, Eschenried, Geiselbullach und das THW – konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Feuerwehren waren mit fünf Atemschutztrupps im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren neben dem Bewohner 22 Kinder und neun Betreuerinnen und Betreuer im Haus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Brand schnell entdeckt, „und alle konnten sich in Sicherheit bringen“, so Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Dachauer Feuerwehr. Die Erzieherinnen waren mit den Kindern auf einen Spielplatz gegangen. Gegen Mittag kam es zu einer Wiederentzündung des Brande, die Wachbereitsschaft der Feuerwehr rückte nochmals aus.

Insgesamt entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Kindergartenbetrieb muss bis auf weiteres eingestellt werden. Die Kripo FFB ermittelt wegen der Brandursache.

Für die Dachauer Feuerwehr war dieser Einsatz nicht der einzigegestern: Die Helfer waren am Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Mitterndorf, und am Nachmittag wurden sie zu einem Brand im Freien alarmiert, so Reichelt: Ein Grill auf einem Balkon in der Josef-Seliger-Straße stand in Flammen, war aber bereits gelöscht, als die Helfer eintrafen. dn