Neues Werk von Michael Groißmeier: „Die Gänze des Lebens“

Der Titel des neuen Buches von Michael Groißmeier, 83, verspricht viel: „Die Gänze des Lebens“ heißt der aktuelle Gedichtband des Lyrikers aus Etzenhausen. Groißmeier ist ein Meister seines Fachs, sein Oeuvre, zu dem vor allem Gedichtbände, aber auch einige Erzählungen und der Roman „Der Zögling“ gehören, umfasst rund 50 Bücher.

Dachau – In seinem aktuellen Werk widmet sich Michael Groißmeier den großen, den existenziellen Fragen des Lebens. Gibt es einen Gott? Ist er wirklich barmherzig? Und weshalb lässt er dann trotzdem Leid zu? „Warum zerstörst du wieder, was du geschaffen hast, zerbrichst unsre Glieder, wenn du uns liebst, nicht haßt“, fragt Groißmeier zum Beispiel in seinem Gedicht „Gott stirbt mit uns“. Hoch-philosophische Gedanken, die nicht immer leicht in eine dichterische Sprache zu fassen sind. Zumal Groißmeier ein Lyriker ist, der „gerne den Reim pflegt“, wie er selbst sagt.

In seinen Gedichten gelingt es ihm jedoch immer wieder ausgezeichnet, die Form und den anspruchsvollen Inhalt miteinander zu vereinen. Seine eigenen Gedichte ergänzt er in dem Band mit Werken anderer Schriftsteller, die ihn in seinem Schaffen beeinflusst oder berührt haben. Viele der Gedichte in dem Band sind düster, oft ein bisschen traurig. Immer wieder geht es auch um den Tod, darum, was nach dem Sterben kommt.

Ein Thema, mit dem Groißmeier schon früh in Kontakt geraten ist. Als Kind erlebte er die Schrecken des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkrieges mit, und nachdem amerikanische Soldaten in seinem Elternhaus Waffen gefunden hatten, wurde seine Familie mit der Todesstrafe bedroht. Groißmeier war zehn Jahre alt, als er beobachtete, wie Bauern mit ihren Heuwagen die Leichen der verstorbenen KZ-Häftlinge auf den Friedhof abtransportierten. „Es war ein grässlicher Anblick“, sagt er. „So etwas bringt man nicht mehr aus dem Kopf raus.“

Die Sprache und das Dichten – für Groißmeier ist das auch eine Art der Aufarbeitung. Die Frage nach dem Sinn von allem, hinter tragischen Schicksalen und ungerechtem menschlichen Leid auf der einen Seite, aber auch hinter freudigen Ereignissen auf der anderen Seite, hat ihn nie losgelassen. Groißmeier wurde katholisch getauft und erzogen, inzwischen ist ihm „die Kirche aber zu einem großen Teil suspekt“. „Ich glaube aber schon an ein höheres Wesen“, sagt er. „Ich denke, es gibt eine Kraft, die alles schafft und wieder wegnimmt.“

Groißmeier liebt die Natur und huldigt ihr immer wieder in seinen Gedichten: „An ihr kann man das Werden und das Vergehen ablesen“, sagt er. „Das finde ich höchst interessant.“ Was denkt er, was passiert, wenn der Mensch vergeht? „Die Materie geht in die Erde ein und ist damit nicht verloren“, erklärt der 83-Jährige. „Was mit der Seele passiert, weiß ich nicht.“

Ein Gedicht in seinem Buch trägt den Titel „Was bleibt von mir?“ Die Antwort des Dichters auf diese Frage: „Ich wage zu hoffen, ein Gedicht, das ich dem Wind vorsage, und der vergisst’s wohl nicht.“ Michael Groißmeier hat noch viele Gedichte, die nicht vergessen werden sollen. Einen ganzen Ordner voller Entwürfe hat er noch, ein neuer Gedichtband ist bereits in Planung. „Noch ist die Hand mir lebenswarm“, soll er heißen. Die Idee dazu ist Groißmeier beim Violinen-Spiel gekommen. „Ich habe noch Emotionen und große Lebensfreude“, sagt er. „Das will ich mit dem Titel ausdrücken.“

Der Gedichtband„Die Gänze des Lebens“ von Michael Groißmeier ist beim Allitera Verlag erschienen. Das Buch ist unter der ISBN-Nummer 978-3-86906-056-9 erhältlich. Es hat 153 Seiten und kostet 14 Euro.