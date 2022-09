Existenzgründer bekommen bald eine Heimat - Richtfest für das Gründerzentrum

Das Ergebnis nach 167 Tagen Bauzeit kann sich sehen lassen: Am Dachauer Gründerzentrum am Wettersteinring wurde gestern schon Richtfest gefeiert. „Gründwerk“-Vorsitzender Max Kaiser (3. v. l.), OB Florian Hartmann (2. v. r.) sowie stellvertretende Landrätin Martina Purkhardt hielten dazu die Festreden.

Dachau

Von Stefanie Zipfer schließen

Der Bau des Dachauer Gründerzentrums am Wettersteinring geht mit Riesenschritten voran. Nach dem Baubeginn Anfang Mai fand gestern bereits das Richtfest statt. Geplanter Eröffnungstermin ist der 1. April 2023. Stadt und Landkreis fördern das Prestigeprojekt – was allerdings aufgrund diverser EU-Vorschriften gar nicht so einfach ist.

Dachau – Max Kaiser und seine Kollegen vom Verein „Gründwerk“ sind mächtig stolz auf das, was sie in den vergangenen Monaten organisatorisch und baulich aus dem Boden gestampft haben. Nach nur fünf Monaten Bauzeit fand gestern das Richtfest für das Dachauer Gründerzentrum statt. Der Bau, so Kaiser, „kriegt schon richtig konkrete Formen. Es freut mich, Ihnen das hier heute zeigen zu können“!

„Was da für eine Power dahintersteckt“

Unter den angesprochenen Besuchern waren Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Und alle waren beeindruckt. „Was da für eine Power dahintersteckt“, fand die stellvertretende Landrätin Martina Purkhardt. Sie hofft daher, dass die Existenzgründer, die ab dem kommenden Frühjahr dort ihren Platz finden, „von dieser Power begleitet werden“! Oberbürgermeister Florian Hartmann erklärte, „von Anfang an überzeugt“ gewesen zu ein, dass das Gründerzentrum „wichtig für Stadt und die Region“ ist – „es muss ja nicht alles in München sein“.

Vermietung der Büros und des Co-Working-Space

Neben privaten Sponsoren tragen vor allem die beiden Dachauer Banken sowie die Stadt und der Landkreis zur Finanzierung des Gründerzentrums bei. Langfristig sollen auch die Einnahmen aus der Vermietung der Büros und des Co-Working-Space für die Wirtschaftlichkeit des vom „Gründwerk“-Verein getragenen Zentrums sorgen.

Während im Erdgeschoss des 1650 Quadratmeter großen Gebäudes die X-Werk GmbH als normaler, gewerblicher Mieter ihren Platz findet, stehen die beiden oberen Geschosse mit ihren insgesamt 700 Quadratmetern Fläche und geförderten Mietpreisen ausschließlich Existenzgründern beziehungsweise den Nutzern des Co-Working-Space zur Verfügung. Als Co-Working-Space bezeichnet man in der modernen Arbeitswelt Gemeinschafts- beziehungsweise Großraumbüros, in denen sich Einzelselbstständige einen Arbeitsplatz mieten können. Ziel des Zentrums: Junge Talente, Kreative und Nachwuchsunternehmer aus Stadt und Landkreis sollen am Wettersteinring eine zentrale Anlaufstelle bekommen, sich vernetzen können und – vor allem – zu erschwinglichen Mieten arbeiten können.

Noch nicht kostendeckend

Da das Gründerzentrum gerade in den Anfangsjahren aber wohl noch nicht kostendeckend betrieben werden kann, haben sich Stadt und Landkreis zu einer fünfjährigen Förderung über je 50 000 Euro pro Jahr verpflichtet.

Dass es in diesem Land für die öffentliche Hand allerdings gar nicht so einfach ist, ihr Geld in die Hand junger, pfiffiger Unternehmer zu geben, sollten Rathaus und Landratsamt in den vergangenen Monaten leidvoll erfahren. „Gigantisch“ sei der Aufwand, der „dahintersteckt, damit wir als Kommune dieses Projekt fördern können“, so OB Hartmann. Erst unter zuhilfenahme eines Fachanwalts für EU-Beihilferecht und einem Steuerberater habe man schließlich ein Modell entwickelt, das sicherstellt, dass nicht gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen und trotzdem zielgerichtet gefördert wird.

Grundsätzlich, so der OB, sei das Gründerzentrum-Konstrukt aus Betreiber-Verein und fördernder Kommune genau richtig: Es sei „immer das Beste“, wenn Unternehmer wie Kaiser & Co. sich um den Betrieb kümmerten und „wir als Kommune unterstützen“.

