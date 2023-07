Grüne Energie: Landkreis im Mittelfeld

Bei der Windenergie schneidet der Landkreis Dachau nicht so gut ab. Eines der Windräder steht bei Webling. © hirsch

Laut Berechnungen des Energieatlas des Beratungsunternehmens Prognos gibt es bei der Windkraft Aufholbedarf.

Dachau – Am 1. Januar 2023 trat das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft. Dadurch soll erreicht werden, dass Deutschland klimaneutral wird und der Anteil der erneuerbaren Energien ausgebaut wird. Deswegen soll der Strom in Deutschland bis zum Jahr 2030 aus mindestens 80 Prozent erneuerbaren Energien kommen. Eine Aufgabe, die auch die Kommunen vor große Herausforderungen stellt.

Die Kommunen haben anteilig ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Stromerzeugung zu leisten. Im Energieatlas des Beratungsunternehmens Prognos wurde jetzt erstmals berechnet, wie viel die 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland abhängig von den ihnen zur Verfügung stehenden Flächen jeweils anteilig zur Erzeugung von grünem Strom beitragen sollten und wie weit sie dabei bereits sind. Der Bund hatte auf Landkreisebene keine konkreten Vorgaben gemacht. Der Landkreis Dachau schneidet nach den Berechnungen von Prognos bei der Photovoltaik mit einem Erreichungsgrad von 44 Prozent schon ganz gut ab, bei der Windenergie gibt es jedoch noch erheblichen Aufholbedarf.

Dort liegt der Erreichungsgrad bei 19 Prozent. Die Experten von Prognos berechneten für den Landkreis Dachau einen Orientierungswert von 107 Megawatt Strom pro Quadratkilometer bei der Produktion von Windenergie. Der Orientierungswert bricht die Vorgaben des Bundes für Deutschland auf die einzelnen Landkreise herunter. Er berücksichtigt dabei die Flächen im Landkreis, die sich für eine Stromproduktion über Wind grundsätzlich eignen, sagte Jens Hobohm, der Leiter der Studie gegenüber den Dachauer Nachrichten. Dies bedeutet, dass Naturschutzflächen oder Waldflächen ebenso ausgenommen werden wie Flächen, die weniger als 1000 Meter Abstand zu Siedlungen haben. Bisher – Stand Mai 2023 – seien im Landkreis Dachau bereits Wind-Anlagen installiert, die 21 Megawatt pro Quadratkilometer Windenergie produzieren.

Deutlich besser fällt die Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen aus. Dafür berechneten die Prognos-Experten einen Orientierungswert von 440 Megawatt Strom pro Quadratkilometer, der bis 2030 produziert werden soll. Bisher sind Anlagen installiert, die die Produktion von 193 Megawatt pro Quadratkilometer ermöglichen.

Vergleicht man die grüne Stromproduktion im Landkreis Dachau mit anderen bayerischen Landkreisen, so liegt Dachau sowohl bei der Photovoltaik als auch bei der Windenergie „im oberen Mittelfeld“, so Studienleiter Hobohm.

Dieser stellt jedoch auch fest, dass die bayerischen Landkreise bei der Windenergie „generell nicht so gut abschneiden“. So seien 56 von 71 bayerischen Landkreisen beim Wind noch in der untersten Kategorie „0 bis 20 Prozent“ EEG-Zielerreichungsgrad, darunter auch der Landkreis Dachau.

