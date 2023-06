Grüne kritisieren Dachauer Klimaschutzkonzept

Von: Stefanie Zipfer

Dachau soll bis 2040 klimaneutral werden. Die Grünen allerdings kritisieren das Dachauer Klimaschutzkonzept. Es sei nicht ambitioniert genug.

Dachau – Die Stadt Dachau hatte 2022 ein einmaliges Projekt gestartet: Unter Federführung des extra dafür eingestellten Klimaschutzmanagers Dr. André Suck sollten sich die Verwaltung und die Bürger gemeinsam Gedanken darüber machen, wie die Stadt bis 2040 klimaneutral werden soll. Klimaneutral heißt, grob zusammengefasst, dass die Stadt nicht mehr klimaschädlichen Kohlenstoff ausstößt als sie aus der Atmosphäre aufnimmt.

Vor der Zustimmung noch eine Grundsatzdiskussion

Das fertige Konzept wurde den Stadträten vergangenen Mai im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt und mit großer Mehrheit gebilligt; zudem fand eine Bürgerinfoveranstaltung im Thomahaus statt. Die Anwesenden erfuhren dabei nicht nur, wie die Stadt bis zum Jahr 2040 in ihrer eigenen Verwaltung, ihren Liegenschaften und Fuhrparks klimaneutral werden will, sondern auch wie die anderen „Akteure“ der Stadt, also Privathaushalte, Unternehmen, Vereine und sonstige Organisationen, dazu bewegt werden sollen. Die Vollversammlung des Stadtrats, so der Plan, sollte dieses Opus dann an diesem Dienstag final absegnen – reine Formsache, dachte man.

Doch die Grünen im Stadtrat hatten nun doch noch etwas anzumerken zu dem eigentlich längst fertigen Konzept. In einem am 25. Mai an Oberbürgermeister Florian Hartmann geschickten Antrag heißt es, dass die Stadt nicht erst 2040, sondern schon 2033 klimaneutral werden sollte.

Den Grünen geht das alles nicht weit genug

Grünen-Stadtrat Martin Modlinger begründete den Vorstoß so: Es sei schon richtig, dass man mit dem Klimaschutzpaket „ein Maßnahmenpaket“ habe. Aber dieses sei eben nur der erste Schritt, vor allem die Stadt müsse als „besonderes Vorbild“ vorangehen. 45 Millionen Euro würden pro Jahr in Form von Heizöl oder Heizgas „buchstäblich verbrannt“. Dieses Geld, so Modlinger, „hätte ich gern in Dachau, aber nicht in Russland“. Sein Parteikollege und Umweltreferent Thomas Kreß fand, „wir sollten uns absetzen vom Getöse, das gerade aus der Staatskanzlei kommt. Es ist für den Klimaschutz 3 vor 12!“

Anke Drexler (SPD) allerdings meinte, dass es eher „5 nach 12“ sei – und zwar für den Grünen-Antrag. „Wir haben das Konzept mit der Stadtgesellschaft ausgearbeitet. Es hat einen weiten Vorlauf!“ Auch ihr Fraktionskollege Andreas Gahr betonte: „Ich halte viel von einem breiten Konsens. Und den hatten wir. Wir sollten jetzt nicht hinten einreißen, was wir vorn aufgebaut haben!“

Zumal, und das betonte Rathaus-Mann Suck, das Grünen-Ziel einer Klimaneutralität bis 2033 gar nicht „realistisch erreichbar“ sei. Um bei den Bürgern Akzeptanz für den Klimaschutz zu gewinnen, sei aber gerade „wichtig, dass es realistisch ist“!

Gebäudesanierung geht nicht nebenbei

Suck zufolge würden 85 Prozent der städtischen Liegenschaften und Gebäude mit Erdgas beheizt. Diese Heizungen alle auszutauschen, sei ein enormer Investitions- und Planungsaufwand. Allein vier neue Stellen wird die Stadt laut OB Hartmann im kommenden Jahr schaffen, die sich allein um die Gebäudesanierung kümmern. „Das geht nicht nebenbei!“

Da für eine klimaneutrale Heiz-Zukunft aber nicht nur Wärmepumpen, sondern auch Nah- und Fernwärmenetze wichtig werden dürften, bräuchte man Geduld. Suck: „Bis die ersten Nahwärmenetze in Betrieb gehen, und das noch lange nicht flächendeckend, dauert es noch locker zehn Jahre!“

Und dann wären da auch die teuren Erdgas-Busse, die die Stadt vor rund fünf Jahren für den öffentlichen Nahverkehr – gegen den Widerstand der Stadtwerke – angeschafft hatte und für die eine eigene Erdgastankstelle gebaut worden war. Es brauche 20 Jahre, so Suck, bis sich diese Investition amortisieren werde. Er fragte daher: „Wollen wir die Erdgasbusse echt schon nach 15 Jahren beenden?“

Ein weiteres Argument sind die teuer angeschafften Erdgasbusse

Nein, fand unter anderen Peter Gampenrieder (ÜB): Die Busse hätten „unglaubliches Geld gekostet. Ich bin nicht bereit, es wegzuwerfen“! Auch Florian Schiller (CSU) betonte, dass schon 2040 ein „äußerst ambitioniertes Ziel“ sei. AfD-Stadtrat Markus Kellerer merkte zu der von den Grünen angemahnten Vorbildrolle der Stadt beziehungsweise der Politik in puncto Verzicht auf fossile Brennstoffe süffisant an: „Die Bundesregierung plant den Bau von neuen Gaskraftwerken und baut LNG-Terminals ans Meer...“

Am Ende wurde der Grünen-Antrag abgelehnt; ebenso der Kompromiss-Vorschlag des Bündnis für Dachau, einen „Zielkorridor“ für Klimaneutralität zwischen 2035 und 2040 festzuschreiben. Ohne Fördergelder des Staats aber, das betonte der OB, seien ohnehin alle Ziele, egal ob in zehn oder 17 Jahren, nichts als Schall und Rauch. „Da können wir beschließen, was wir wollen.“

