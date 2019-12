Grüne Welle auch im Landkreis Dachau

Die Grünen erleben zurzeit einen Höhenflug, was Wahlergebnisse und Mitgliederzahlen angeht. Auch die Landkreis-Grünen schwimmen auf der Erfolgswelle mit, zuletzt entstanden vier neue Ortsverbände. Die Gründe für ihre Beliebtheit sehen die Verantwortlichen im Zeitgeist – und im Papst.

Dachau – Roderich Zauscher sagt von sich selbst, „in Wackersdorf groß geworden“ zu sein. Der Protest gegen die in dem Oberpfälzer Dorf geplante Wiederaufarbeitungsanlage hatte in den 80er-Jahre bundesweit Hunderttausende bewegt und gilt heute als Geburtshelfer der Grünen Bewegung in Deutschland.

Im Landkreis Dachau war der Tierarzt Zauscher mit seinem Anti-Atom-Engagement jedoch noch relativ allein. „Als Mensch ist er nett, wenn er nur nicht so gspinnerte Ansichten hätte“, habe man damals über ihn gesagt. Heute, betont Zauscher lächelnd, seien seine „gspinnerten Ansichten“ von einst „fast schon im Mainstream“ angekommen.

Tatsächlich ist Zauscher, der seit bald 36 Jahren grüne Interessen im Odelzhauser Gemeinderat vertritt, längst kein Einzelkämpfer mehr. Seine Grünen erleben in Bayern einen nie gekannten Höhenflug – sowohl, was die Wahlergebnisse, als auch die Mitgliederzahlen betrifft. Vor 30 Jahren wäre Zauscher mit dem Wunsch, dass es bald in jeder Landkreis-Gemeinde einen Grünen-Ortsverband geben soll, noch belächelt worden. Heute ist dieser Wunsch fast schon Realität.

„In den vergangenen beiden Jahren hat sich unsere Mitgliederzahl verdoppelt“, berichtet Landkreis-Sprecher Richard Seidl. Über 140 Mitglieder, verteilt auf acht Ortsverbände, zähle sein Kreisverband mittlerweile – und die Tendenz ist steigend! „Klar, 2019 war auf jeden Fall ein gutes Jahr für uns“, resümiert Seidl denn auch zufrieden. „Jetzt wachsen wir auch in die Fläche.“ Neben den „alten“ Ortsverbänden Dachau, Karlsfeld, Haimhausen und Petershausen seien zuletzt auch noch Grünen-Gruppen in Bergkirchen, Röhrmoos, Pfaffenhofen-Odelzhausen sowie in Indersdorf-Weichs hinzugekommen.

Von der Altersstruktur her seien die neuen Mitglieder bunt gemischt. Menschen in der „Rushhour of life“, also der Mitte des Lebens, würden bevorzugt paarweise beitreten. Zudem achte man darauf, auch möglichst junge Leute für sich zu gewinnen. In Bergkirchen, so Seidl, „haben wir sogar eine Minderjährige im Vorstand“.

Die Begeisterung der Jugend an Umweltthemen – siehe Fridays for Future – mag ein Grund sein für den Mitgliederzulauf. Schließlich „leugnet ja niemand mehr, dass es den Klimawandel gibt“, so Zauscher. Und die Grünen seien da nun mal die „anerkannt beste Adresse“.

Dass gerade im konservativen Oberbayern plötzlich sogar CSU-Wähler zu den Grünen überlaufen, hat Zauscher zufolge aber noch einen anderen Grund: Papst Franziskus. Der Pontifex habe – allein durch seine Namensgebung – nämlich neue Schwerpunkte gesetzt, allen voran die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der Ärmsten. „Das sind die Ur-Punkte der Grünen“, betont der 76-Jährige. Franziskus habe seine Partei damit auch im christlichen Bayern salonfähig gemacht.

Dass das schnelle Wachstum auch Herausforderungen birgt, leugnen aber weder Seidl noch Zauscher. Aufgrund der wachsenden Mitgliederzahl „sind die Budgets nun ganz anders“, gibt der Landkreis-Sprecher zu. Auch habe man nun „mehr Manpower“, was für den kommenden Kommunalwahlkampf bedeute: „Wir werden im Landkreis diesmal sicher mehr plakatieren.“

Angst, dass die Grünen den Vertrauensvorschuss der Wähler nicht zurückzahlen können, haben Seidl und Zauscher nicht wirklich. Natürlich, gibt Seidl zu, brauche die Detailarbeit in Stadt- und Gemeinderäten „einen langen Atem“ und sicherlich werde „auch nicht alles umgesetzt“ werden können. Aber: Dies sei „immer noch besser als es gar nicht zu versuchen“. Darum kandidiere er ja auch für den Dachauer Stadtrat: „Demokratie ist für mich nur, wenn man selber etwas macht.“

Roderich Zauscher hofft ebenfalls, „den Höhenflug“ auch noch nach der Kommunalwahl im März fortsetzen zu können. Klar, der Flug dürfte holpriger werden. Dennoch ist Zauscher optimistisch, dass die Flugkurve „mehr Auf als Ab“ sein wird.