Grünen-Stadtrat wittert Korruption im Dachauer Landratsamt

Von: Stefanie Zipfer

Der Dachauer Grünen-Stadtrat Martin Modlinger wittert Korruption im Dachauer Landratsamt © dn

Seit Jahren ist bekannt, dass der Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt im Nebenberuf eine Sicherheitsfirma betreibt, die auch schon diverse Aufträge des Landratsamts bekommen hat. Der Dachauer Grünen-Stadtrat Martin Modlinger hält diesen Zustand für „unhaltbar“ und wittert Korruption. Das Landratsamt verwahrt sich gegen diesen Vorwurf.

Dachau – Eigentlich, das gibt auch Martin Modlinger zu, ist die Geschichte eine olle Kamelle. Schon 2015 hatte der damalige Landtagsabgeordnete Martin Güll (SPD) in einer schriftlichen Anfrage an die bayerische Staatsregierung wissen wollen, inwiefern ein Interessenkonflikt besteht, wenn ein Mitarbeiter im Ausländeramt der Kreisbehörde gleichzeitig einer Geschäftsführernebentätigkeit in einer Sicherheitsfirma nachgeht, die regelmäßig Aufträge von der Kreisbehörde bekommt? Die Antwort lautete damals, zusammengefasst: Solange die „Anstellungsbehörde“ die Sache für in Ordnung befinde, habe der Freistaat – trotz der bayernweiten Einzigartigkeit des Vorgangs – keine Einwände.

Martin Modlinger grüner Stadtrat in Dachau. © Privat

Dass der Grünen-Stadtrat Martin Modlinger nun erneut einen Versuch unternimmt, „endlich Licht in obskure Auftragsvergaben des Dachauer Landratsamts“ zu bringen, wie er es formuliert, liegt daran, dass es ihm generell um Transparenz gehe. „Ich habe in den vergangenen acht Jahren über 2000 Anfragen quer durch ganz Deutschland gestellt“, erklärt er. Dabei sei es um Vorgänge im Bundesverkehrsministerium, um Aufträge des Bundesaußenministeriums oder von bayerischen Behörden gegangen. „Jetzt betrifft es halt mal Dachau“, sagt er. Und schiebt vorneweg: „Das ist kein privater Feldzug gegen das Landratsamt!“

Was Modlinger an der Tatsache, dass der Sachgebietsleiter für das Personenstands- und Ausländerwesen im Landratsamt gleichzeitig Geschäftsführer einer landkreisweit viel beschäftigten Securityfirma ist, die darüber hinaus diverse Aufträge unterschiedlicher Fachbereiche der Kreisbehörde bekommen hat, besonders stört, ist die offene Frage: „Was ist hier noch Haupt- und was ist Nebenbeschäftigung?“ Und: „Wie kann garantiert werden, dass die Sicherheitsfirma bei der Abgabe ihres Angebots an die Kreisbehörde keine Kenntnis hatte von den Angeboten anderer Sicherheitsfirmen?“ Seiner Meinung nach seien in einer „derartig einmaligen Konstellation mit gesundem Menschenverstand Interessenskonflikte zu erwarten und Möglichkeiten zur Vorteilsnahme nicht auszuschließen“.

Der Zustand, den der frühere Landtagsabgeordnete Güll 2015 in seiner Anfrage an die Landesregierung beklagt habe, sei daher immer noch der selbe; und dieser Zustand sei „schlicht unhaltbar“. Gemeinsam mit dem Bündnis Informationsfreiheit für Bayern, einer Initiative von Transparency International, Mehr Demokratie, Humanistischer Union und weiteren Bündnispartnern, will er daher nun endlich Klarheit schaffen: Das Landratsamt solle ihm sämtliche Auftragsvergaben an alle Sicherheitsunternehmen seit 2014 herausgeben!

Die Kreisbehörde reagierte auf diesen Vorstoß allerdings nicht so, wie Modlinger es sich erhofft hätte. Sie sagte zwar zu, ihm die Unterlagen zu überlassen, allerdings nur gegen „Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses“. In Summe will das Landratsamt dem Grünen für die Bearbeitung seiner Anfrage 1200 Euro in Rechnung stellen. „Das sind auf Abschreckung angelegte Gebühren, die in ihrer Höhe ebenso einmalig sind wie der gesamte Vorgang“, findet Modlinger.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigt Landratsamtssprecherin Sina Török die Korrespondenz mit Modlinger und die Forderung von 1200 Euro: Dessen Wunsch, alle Ausschreibungsunterlagen – sowohl für Aufträge in Bezug auf Sicherheit und Schutz, als auch für Transport und andere verbundene Dienstleistungen – ausgehändigt zu bekommen, „zieht aber umfassende Recherchen in mehreren Fachbereichen nach sich und verursacht einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand, weil es einen hohen Personaleinsatz erfordert“. Die Rechnung sei daher gerechtfertigt – und Modlinger habe den geforderten Kostenvorschuss schließlich ja auch bezahlt.

Ob die Sache dann ein für allemal erledigt ist? Der Grünen-Stadtrat sagt: „Wenn rauskommt, dass der Landratsamtskollege nie mehr gewusst hat als die anderen Angebotsabgeber, dass immer alles sauber geprüft worden ist, dann ja.“

Landratsamtssprecherin Sina Török glaubt ebenfalls an die finale Klärung der Angelegenheit. Aktuell würde die fragliche Sicherheitsfirma nämlich nur noch in einer Asylbewerberunterkunft des Landkreises eingesetzt. Geregelt würde die Bewachung der Flüchtlingsunterkünfte ohnehin nicht über die Ausländerbehörde oder deren viel beschäftigten Chef, sondern über die Abteilung öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und schließlich würden alle Ausgaben des Landkreises von der Kreisrechnungsprüfung geprüft. Ausgaben, die der Landkreis direkt in den bayerischen Staatshaushalt bucht – wie die Kosten für die Asylunterkünfte – würden von staatlicher Seite überwacht.