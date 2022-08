Grünzug in Dachau-Augustenfeld eröffnet

Der vier Meter breite, asphaltierte und beleuchtete Hauptweg erschließt für Fußgänger und Radfahrer die wichtigen Verbindungen mit dem Neubaugebiet und den Schulen. OB Florian Hartmann, Irmgard Metzner und Kurt Ladehof, beide von der Abteilung Stadtgrün, Umwelt und Stadtbauhof, sowie Stadträte inspizieren den neuen Grünzug. © Stadt Dachau

Der neue Grünzug im Stadtteil Augustenfeld ist fertiggestellt und nun auch offiziell eröffnet worden.

Dachau – Auf dem zirka 1,4 Hektar großen Areal, das sich von der Theodor-Heuss-Straße im Osten bis auf Höhe des Awo-Kinderhaus Augustenfeld im Westen erstreckt, sind unter anderem eine Blühwiese, ein neuer Spielplatz, eine Calisthenics-Anlage, ein Bolzplatz und eine Boulebahn entstanden.

Neuer Grünzug ist zwei Fußballfelder groß

Neben den genannten Einrichtungen laden auf dem rund zwei Fußballfelder großen Bereich freilich auch zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Entspannen ein, unter anderem ein kleines Theatron aus Natursteinblöcken, das von der benachbarten Realschule gerne auch als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann.

Der vier Meter breite, asphaltierte und beleuchtete Hauptweg erschließt für Fußgänger und Radfahrer die wichtigen Verbindungen mit dem Neubaugebiet und den Schulen. Der Kinderspielplatz verfügt über ein buntes Potpourri von Kinderbelustigungsgerätschaften: Rutschenturm, Kletterlandschaft, Tampenschaukel, natürlich auch ein Sandspielbereich und sogar ein Wasserlauf mit zwei Pumpen.

Im Grünzug wurde zudem eine zentrale, durchgängige Blumenwiese mit regionaltypischen Blumen angesät, die vielen Insekten Nahrung bietet. In der Wiese finden sich einige Versickerungsmulden, die Regenwasser länger halten und als Lebensraum für Amphibien dienen sollen.

Viele verschiedene Baumarten gepflanzt

Als Hauptbaumarten wurden Silber-Weiden, Eichen und Kiefern gepflanzt – in Anlehnung an die regionaltypischen Gehölze des Dachauer Mooses. Weitere eingestreute Baumarten sind Zitter-Pappel, Silber-Linde, Birke, Hainbuche und Japanischer Schnurbaum. Außerdem finden sich einige Obstbäume wie Apfel-, Zwetschgen- und Walnussbäume.

So groß wie zwei Fußballfelder: der neue Grünzug mit Bäumen, Spielplatz, einer Calisthenics-Anlage und mehr. © Stadt Dachau

Die eigentliche Bauzeit für den Grünzug sollte von Mai bis Dezember 2021 dauern. Aber leider bedurfte es noch einiger Monate an Fertigstellungspflege, sodass die Grünflächen gesperrt bleiben mussten. Denn der trockene Winter ließ die Ansaaten leider nicht wie gewünscht gedeihen. Auf manchen Flächen ging das Saatgut einfach ein, und die großen Wiesenflächen im Bereich der Theodor-Heuss-Straße mussten noch einmal angesät werden. Der Bolzplatz ist weiterhin gesperrt, bis die Rasenfläche ausreichend belastbar ist. Die Herstellungskosten des Grünzugs belaufen sich auf rund 980 000 Euro. Sie wurden im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages vom Erschließungsträger, der in dem Gebiet Wohnhäuser errichtet, übernommen.

Bei der Eröffnung dankte Oberbürgermeister Florian Hartmann allen an dem Projekt Beteiligten für die hervorragende Arbeit. Beteiligt waren die Planer von Luska Freiraum Dachau, die Ausführungsfirma Hallertauer Landschaft aus Mainburg und das federführende städtische Sachgebiet Stadtgrün und Umwelt, vor allem Irmgard Metzner und Sachgebietsleiter Stefan Tischer. „Ich stelle immer wieder fest, und es ist an vielen Stellen in unserer Stadt zu sehen: Was unser Sachgebiet Stadtgrün und Umwelt anpackt, das kann sich sehen lassen und ist ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger wie auch für die Natur“, freute sich OB Hartmann bei der Eröffnung des Grünzugs.

mm

