ÜB Dachau will Wähler zurückgewinnen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Wir wollen, mal sehen, ob die anderen auch wollen. ÜB-Vorsitzender Jürgen Schleich ÜB-Vorsitzender Jürgen Schleich. © archiv

Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) Dachau hat ein neues Grundsatzprogramm veröffentlicht. Das Ziel ist klar: Wieder Wähler zurückgewinnen.

Dachau – Vier Jahre vor der nächsten Kommunalwahl hat sich die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) ein neues Grundsatzprogramm verpasst. Ziel: den parteifreien Markenkern der über 60 Jahre alten Gruppierung stärken und gleichzeitig versuchen, die tiefen Gräben im Stadtrat zu überbrücken.

„Überraschend“ sei das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 gewesen, um nicht zu sagen „niederschmetternd“. Doch jetzt, vier Jahre vor der nächsten Wahl und mitten in einer Phase wichtiger Entscheidungen für die Große Kreisstadt, hat sich die ÜB nach Worten ihres Vorsitzenden Jürgen Schleich ihrer „gemeinsamen Werte“ als überparteiliche Wählervereinigung besonnen und ein neues Grundsatzprogramm verfasst. Dieses von Schleich sowie den ÜB-Mitgliedern Harald Scholze und Michael Kittelberger verfasste Konzept soll zum einen „Grundlage für künftige Wahlprogramme, andererseits aber auch Leitlinie für unsere bürgernahe, politische Tagesarbeit sein“.

Die Mitgliederversammlung segnete das neue Grundsatzprogramm bei der Jahresversammlung ab. Damit, so Schleich, sei die Basis gelegt, um bei der Kommunalwahl 2026 wieder „mehr Stimmrecht im Stadtrat und damit mehr Möglichkeiten zur Gestaltung“ zu erhalten.

Dies gemeinsam mit den Freien Wählern zu tun, deren Stadtratsfraktion nach der jüngsten Wahl ebenfalls geschrumpft war, ist Schleich zufolge kurz- bis mittelfristig nicht möglich. Klar, so Schleich, „würde das Sinn machen, und wir schließen es auch grundsätzlich nicht aus“, zumal die ÜB ja auch unter dem Freien-Wähler-Dachverband organisiert sei. „Im Moment“ aber, so der ÜB-Vorsitzende, sei ein derartiger Zusammenschluss „kein Thema“.

Die von ÜB-Stadtrat Peter Gampenrieder als „italienische Verhältnisse“ bezeichnete Kleinteiligkeit des Stadtrats mit seinen elf Parteien beziehungsweise Wählergruppen wird damit noch eine Weile bestehen bleiben.

Das Grundsatzprogramm selbst besteht nun aus sieben Kernpunkten: Dachau soll maßvoll wachsen, und zwar um maximal ein Prozent im Jahr. Regeln will die ÜB dies über stadtteilbezogene Bebauungspläne. Sprich: „Wir legen erst die Infrastruktur fest und dann kommt der Zuzug.“ Heute, so Schleich, sei es in Dachau nämlich leider so: „Wir bauen. Und wenn wir dann merken, dass wir für diese vielen Menschen nicht genug Schulen oder Kindergärten haben, müssen wir nachziehen.“

Die Verkehrspolitik soll nach dem ÜB-Programm „ideologiefrei“ sein: „Alle Verkehrsteilnehmer sehen wir als gleichberechtigt an.“ Einseitige Klientelpolitik, die beispielsweise nur den Radverkehr fördert, lehne die ÜB ab. Andererseits, so Schleich, stehe die ÜB dazu, dass die Einführung des teuren Zehn-Minuten-Bustakts richtig war und auch das Radwegenetz weiter ausgebaut werden müsse.

Wichtig findet die ÜB auch, Jugendrat und Seniorenbeirat besser in politische Entscheidungen einzubinden. Gerade für die Jugend sei es wichtig, gehört zu werden. Andernfalls werde die Stadt auch in den kommenden Jahren Schwierigkeiten haben, noch genügend Freiwillige für diese Gremien zu finden.

Weitere Punkte des Programms sind die Forderung, zügig Sportstätten, Bolzplätze und Treffpunkte für Jung und Alt zu bauen sowie das Vereinsleben besser zu fördern. Auch eine bessere Teilhabe von Senioren, eine digitalere Verwaltung und eine bessere Wirtschaftsförderung stehen auf der ÜB-Liste.

Finanzieren will die ÜB ihre Wünsche mit einer effizienten und vernünftigen Ausgabenpolitik. Siehe Hallenbad: „Wir waren immer für ein neues Hallenbad“, betont Schleich. „Aber wir waren für einen Zweckbau.“ Ein vielleicht architektonisch nicht ganz so schönes Bad, das aber erstens wesentlich günstiger und zweitens wesentlich schneller gebaut worden wäre, hätte vermutlich allen Bürgern mehr geholfen als der jetzige Problem-Bau.

Auch die Baumschutzverordnung, deren Umsetzung die Stadt viel Geld kosten wird (wir berichteten), ist für die ÜB ein Beispiel, wie teure Bürokratie aufgebaut und gesunder Menschenverstand sowie Eigenverantwortung hintangestellt werden. Denn sich bei der Kontrolle der Verordnungen auf nachbarschaftliche Anzeigen zu verlassen, erinnere eher an „das andere Deutschland, das es bis vor 30 Jahren gegeben hat“ als an eine bürgerfreundliche Stadt.

Grundsätzlich aber betonen Schleich und Co., dass die ÜB mit allen anderen Parteien und Gruppierungen im Stadtrat Schnittmengen habe. Mit diesem Programm, so der ÜB-Vorsitzende, wolle man daher den politischen Mitbewerbern im Stadtrat die Hand reichen. „Wir wollen“, so Schleich. „Mal sehen, ob die anderen auch wollen.“