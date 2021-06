Grundschule Dachau-Augustenfeld wird erst im November fertig

Erweiterungsbau nicht zum Schuljahresbeginn im September, sondern erst zu den Herbstferien bezugsfertig

Schlechte Nachricht für die Grundschule Dachau-Augustenfeld: Der Erweiterungsbau wird nicht rechtzeitig zum Schulstart fertig.

Dachau – Wer die Hiobsbotschaften aus der Bauindustrie verfolgt, wird sich nicht wundern: Der Erweiterungsbau der Grundschule Augustenfeld wird nicht wie geplant zum neuen Schuljahr im September bezugsfertig, informierte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) die Stadträte im Familien- und Sozialausschuss. Der Umzug in die neuen Räume soll nun erst in den Herbstferien Anfang November laufen. Errichtet wird an der 2006 eingeweihten Schule ein Anbau mit acht Klassenzimmern und Mensa. Zudem wird das Schulgebäude um eine Etage aufgestockt für Hort und Mittagsbetreuung.

Die Ursachen der Bauverzögerung sind vielfältig. So kam es in der Unterkunft der Bauarbeiter zu Coronainfektionen, sodass die Baumeisterarbeiten drei Monate länger dauerten. Genau solange war der Zimmerer im Verzug, so der OB, „wegen Lieferengpässen beim Holz“. Auch dem Schreiner fehlte Material, sodass er nicht pünktlich fertig wurde. „Holz gibt es eigentlich nicht mehr“, sagte Hartmann. Für den Einbau der Türen interessierte sich kein Handwerker, drei Ausschreibungen verliefen ohne Angebot, erst im vierten Anlauf konnte der Auftrag vergeben werden. Gerade mit Blick auf die wachsenden Probleme in der Baubranche „kommen wir noch mit einem blauen Auge davon“, sagte Hartmann.

Auch Schulleiterin Andrea Wiesner akzeptiert das Unvermeidliche geduldig. „Schön wäre es natürlich gewesen, zum neuen Schuljahr umzuziehen.“ Aber da es auch im kommenden Schuljahr nur 14 Klassen an der Schule geben wird, reicht der Platz im Altbau, um alle Kinder im September gut unterzubringen. In den Herbstferien ziehen die dritten und vierten Klassen dann aus dem alten Westflügel in den Neubau. Allerdings: Die Verzögerung beim Erweiterungsbau zieht weitere Terminverschiebungen nach sich. Denn ursprünglich sollten bereits im Herbst Umbauarbeiten im frei gewordenen Westflügel beginnen. Das geht nun natürlich nicht, solange dort noch unterrichtet wird. Auch diese Arbeiten werden sich nun entsprechend verschieben.

