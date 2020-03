Gruppen, Organisationen und Vereine organisierten erste Nachttanzdemo durch Dachau

„Dachau solidarisch – Stadt und Landkreis für alle“ hat das Motto der ersten Nachttanzdemonstration in der großen Kreisstadt gelautet. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf bis zu 250, darunter viele Stadträte und auch Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Die Teilnehmer zogen vom Unteren Markt über Bahnhofs-, Frühlings-, Martin-Huber-, Ludwig-Thoma-, Mittermayer- und die Augsburger Straße hinauf zum Rathausplatz. Veranstalter waren die Arbeiterwohlfahrt Dachau, der Jugendrat Dachau, der Kreisjugendring Dachau, die unabhängige Betriebsgruppe Klinikum Dachau, der Arbeitskreis Asyl Dachau, das feministische Café Dachau, die Gruppe Fridays for Future Dachau, die People for Future, das Oktagon-Kollektiv, die Gruppe Elemental Wave und Asimba Soundsystem sowie die Vereine Move Together, Freiraum Dachau und Runder Tisch gegen Rassismus.

Gemeinsames Ziel der Veranstalter: eine Politik, in der alle Menschen die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben, unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Bildungsstand, sexueller Orientierung, körperlicher oder sonstiger Einschränkungen. Und diese Forderung zeigten sie laut, fröhlich, ausgelassen, bunt und ernst gemeint zugleich auf den Straßen Dachaus.

Der Vorsitzende des Runden Tischs gegen Rassismus, Peter Heller, meinte beispielsweise: „Hat jemals auch nur eine faschistische oder nationalsozialistische Partei Politik für alle gemacht? Können wir das etwa von der AfD erwarten?“ „Nein“, schallte es ihm erwartungsgemäß aus der Menge entgegen. „Wer Ungleichwertigkeit von Menschen zur Ideologie erhebt, lehnt die Grundlage der Demokratie ab, dass alle Menschen gleichwertig sind“, so Heller.

Den Mangel an bezahlbarem Wohnraum bezeichnete Heidi Schaitl, die Kreisgeschäftsführerin der Caritas Dachau, als eine der Hauptursachen für die Armut in einem an sich wohlhabenden Landkreis. Mehr als 400 Menschen seien obdachlos. Weitere 340 anerkannte Flüchtlinge lebten immer noch als sogenannte Fehlbeleger in den Asylbewerberunterkünften und fänden keine bezahlbare Wohnung. Dazu kämen noch die Bewohnerinnen des Frauenhauses, denen es nicht anders gehe. Schaitl: „Wir haben daher drei Forderungen: Erstens müssen kontinuierlich weiter Sozialwohnungen gebaut werden. Zweitens müsse endlich eine Fachstelle für den gesamten Landkreis Obdachlosigkeit verhindern. Drittens müssen wir dem Wohnungsleerstand entgegenwirken und den bestehenden Wohnraum besser nutzen!“

Der Zug verlief friedlich und endete mit einer Schlusskundgebung auf dem Rathausplatz. Reinhard-Dietmar Sponder