Günstiger Wohnraum für städtische Mitarbeiter

Von: Stefanie Zipfer

Sechs Wohnungen sollen in einem geplanten Neubau in der Pollnstraße städtischen Angestellten zur Verfügung stehen (Symbolbild). © IMAGO / serienlicht

Die Stadt baut auf ihrem Grundstück an der Pollnstraße 5 eine Kinderbetreuungseinrichtung samt sechs Wohnungen. Diese Wohnungen sollen ausschließlich städtischen Mitarbeitern zur Verfügung stehen – zu Preisen, die deutlich unter der marktüblichen Miete liegen.

Dachau – Das Projekt wird wegweisend in der Stadt und soll, so der mittelfristige Plan, helfen, die städtischen Angestellten mit günstigem Wohnraum zu versorgen. Langfristig soll das Angebot dann dazu beitragen, dass die Stadt Dachau als guter Arbeitgeber dasteht. Gerade in Zeiten grassierenden Fachkräftemangels könnte dies beispielsweise Erzieherinnen motivieren, in der Großen Kreisstadt zu arbeiten.

Konkret geht es um sechs neue, moderne und barrierefreie Wohnungen – eine Vier-Zimmer-, eine Drei-Zimmer- sowie vier Zwei-Zimmer-Wohnungen – die gemeinsam mit einer sechsgruppigen Kinderbetreuungseinrichtung auf dem städtischen Grundstück an der Pollnstraße 5 gebaut werden sollen.

Die Kindertagesstätte – bestehend aus vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen – wird dereinst entweder von der Stadt selbst oder einem freien Träger betrieben. Die sechs Wohnungen aber, das ist schon sicher, wird die Stadt selbst vermieten; und zwar, auch das ist nach der jüngsten Familien- und Sozialausschusssitzung klar, zu äußerst günstigen Mietkonditionen und ausschließlich an städtische Mitarbeiter.

Die Planungen für das Multi-Millionen-Projekt laufen seit bald zwei Jahren. Zunächst war angedacht, die Wohnungen ausschließlich an das Personal der Kindertagesstätte zu vergeben. Von diesem Plan aber mussten die Stadträte zuletzt notgedrungen abrücken, da – in Zeiten knapper Kassen – ein Förderprogramm namens KommWFP des Freistaats Bayern lockt. Und dieses Förderprogramm stellt klare Regeln auf, wer von den günstigen Mieten profitieren darf – nämlich explizit alle städtischen Mitarbeiter – unabhängig von deren Arbeitsort oder „Einsatzgebiet im Personalkörper“. Entscheidend sei allein das Einkommen.

Dass damit nun nicht nur Erzieherinnen, sondern beispielsweise auch Bauhofmitarbeiter begünstigt werden können, fand Oberbürgermeister Florian Hartmann genau wie der Rest des Gremiums am Ende nicht weiter schlimm: Entscheidend sei, dass untere Einkommensgruppen profitierten und die Stadt gleichzeitig die 1,1 Millionen Euro Förderung vom Freistaat bekomme. Denn: „In der aktuellen Situation können wir es uns nicht leisten, Geld auf der Straße liegen zu lassen“, so der OB.

Der CSU-Idee, eine der Wohnungen doch als WG zu betreiben, dürfte die gründliche deutsche Bürokratie jedoch einen Riegel vorschieben, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold erklärte. Grund sei die KommWFP-Richtlinie, die pro Wohnung nur die Förderung eines städtischen Mitarbeiters erlaube. Würden beispielsweise zwei Erzieherinnen sich eine Wohnung teilen, würden sie den vorgegebenen Einkommensdeckel pro Mieteinheit sprengen.

Richtig kompliziert würde es dann, wenn die Stadt sich entscheiden würde, eine der sechs Wohnungen dennoch als WG zu betreiben und damit aus dem Förderprogramm herauszunehmen. Diese Wohnung müsste dann auch anteilig aus der Fördersumme für Treppenhaus und Aufzug herausgerechnet werden. In Summe, so riet Reinhold eindringlich, würde eine WG die Maßnahme „unnötig teuer machen und verzögern“.

Nach welchen Maßgaben genau die sechs Wohnungen künftig vergeben werden, muss nun ausgearbeitet werden. Das Verfahren soll auf jeden Fall „rechtssicher, fair und transparent“ werden. Begehrt werden die sechs Wohnungen auf alle Fälle sein. So beträgt die Kaltmietobergrenze für einen Zwei-Personen-Haushalt 866,80, für einen Drei-Personen-Haushalt 1030,70 Euro.

