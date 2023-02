Gut gemeint, aber nicht gewollt

Den Zielort auf dem Schild erkennt der vorbeifahrende Autofahrer – hier die Mitfahrerbank am Bruggerhaus in Bergkirchen – schon von weitem und kann den Wartenden mitnehmen, wenn er dasselbe Ziel anstrebt: eine gute Idee, die leider nicht gut ankommt. © Ingrid Koch

Die Mitfahrbankerl im Landkreis werden nicht angenommen – zumindest nicht für ihren vorgesehenen Zweck. Sie dienen allenfalls als Ruheort.

Landkreis – Die Flächengemeinde Altomünster wollte Vorreiter sein. Angetrieben von einem engagierten Bankerlteam um Marianne Kerle aus Wollomoos, entstanden dort sowohl im Hauptort – im Bereich des Bahnhofs und des Marktplatzes – sowie in den Ortsteilen Thalhausen, Asbach, Pfaffenhofen und Sielenbach sogenannte Mitfahrbankerl. Deren Ziel: Umweltschutz und Kontaktpflege.

Mitfahrerbankerl stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl

Indem nämlich beispielsweise ein Wollomooser sein Auto in der Garage stehen lässt und sich über das Mitfahrbankerl eine Fahrt nach Altomünster organisiert, werden weniger Schadstoffe in die Luft geblasen. Dass die beiden Menschen – also der Mitfahrer und der Fahrer – gleichzeitig ein bisschen miteinander ratschen und sich kennenlernen, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort. Zumindest in der Theorie. In der Praxis, bedauert Marianne Kerle, „sind die Leute zu bequem. Einfach jeder hat ein Auto.“ Und damit will auch niemand das Bankerl nutzen, um dort auf einen potenziellen Mitnehmer zu warten.

Vorreiter Altomünster: das Bankerl am Bahnhof. © Gisela Huber

Kerle hat es daher auch schon aufgegeben, in ihrem Umfeld für die Idee zu werben. Wenn es wieder Frühling und damit wärmer werde, will sie sich zwar wieder auf das Bankerl setzen. Zeit und Energie in Bankerl-Werbung aber wird sie nicht mehr investieren. „Wir hätten es uns leichter vorgestellt, die Leute von unserer Idee zu überzeugen“, sagt sie im Rückblick. Viele hätten dieser Idee aber auch einfach keine Chance geben wollen: „Klar, man muss sich schon überwinden, sich hinsetzen und warten und außerdem einplanen, dass man vielleicht nicht auf die Minute pünktlich heimkommt.“

Ihre Erfahrung sei durchwegs positiv: „Weggekommen bin ich immer schnell in Wollomoos.“ Und dass sich die Rückfahrt – meist aus Altomünster – oft ein bisschen verzögere, weil dort ja nicht unbedingt jeder nach Wollomoos will, sei ja nicht schlimm. „Wenn man mit der Bahn fährt, ist man in der Regel ja auch nicht pünktlich“, sagt sie mit einem Achselzucken.

Und zu Frauen, die sich oft schlicht nicht getraut hätten, über das Mitfahrbankerl auf eine Mitnahme zu warten, sagt Kerle: „Wir Landleute kennen uns doch.“ Und sollte man doch ein schlechtes Gefühl haben bei einem anhaltenden Auto, „dann steig ich halt nicht ein“.

In der Weichser Ortsmitte: die Mitfahrerbank. nef © Heinz Nefzger

Allerdings ist Altomünster nicht der einzige Ort, wo die Nachfrage nach dem Mitfahrbankerl – höflich formuliert – zurückhaltend ist. So wurde auf dem Mitfahrbankerl an der Freisinger Straße in Weichs, das der SPD-Ortsverein im vergangenen Jahr aufgestellt hatte, nach Aussage einiger direkter Anlieger allenfalls mal ein Spaziergänger gesehen, der sich ausruhen wollte. Die „Zielschilder“, mithilfe derer die Bankerl-Nutzer angeben konnten, ob sie in Richtung Indersdorf, Vierkirchen und Petershausen wollen, sind zudem hin und wieder verdreht – die Anlieger vermuten, dass sich Kinder damit ein Spaß gemacht hätten.

Himmelblau: das Bankerl in Jetzendorf beim Postwirt. ost © Josef Ostermair

Das Bankerl beim Postwirt in Jetzendorf dagegen wurde anfangs durchaus gut angenommen. Es war von den Maibaumfreunden aus Lampertshausen aus dem Stamm des alten Maibaums geschaffen worden und sollte in erster Linie dazu dienen, große und kleine Badegäste zum nahen Freibad nach Ainhofen zu bringen. Allerdings schlief das Projekt mit Beginn der Coronapandemie ein. In Jetzendorf möchte man das Projekt daher sprichwörtlich wieder in Fahrt bringen, wie der geschäftsleitende Beamte im Rathaus, Stefan Schmid, erklärt. So werde beispielsweise darüber nachgedacht, eine „Extra-Beschilderung“ anzubringen, um besser auf das Angebot hinzuweisen.

Auch in Bergkirchen werden die Mitfahrerbankerl nur als Ruheorte genutzt

In Bergkirchen hatte man ebenfalls in allen Ortsteilen Bankerl aufgestellt. Dass sie für den angedachten Zweck – nämlich umweltfreundliche Fahrgemeinschaften zu bilden – nicht genutzt werden, nimmt man gelassen. Die Bänke würden immerhin als Ruhebänke dienen und damit den Bürgern auch einen guten Dienst erweisen, heißt es aus dem Rathaus.

Dass zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Erfolg der Bankerl besteht, verdeutlicht auch die gute Nachricht, dass die Sitzmöglichkeiten – anders als zum Beispiel im Landkreis Ebersberg – noch nicht beschädigt wurden. „Wie das Gebiss eines Preisboxers“ sehe etwa das Bankerl am Stadtbahnhof Grafing aus, berichtet die dortige Heimatzeitung.

Marianne Kerle hat sich daher nun vorgenommen, die Sache mit dem Mitfahrbankerl „vorzuleben“. Sie habe damit bislang „so schöne Erlebnisse“ gehabt. Und allen, die überlegen, das Bankerl mal auszuprobieren, verspricht sie: „Es funktioniert!“

zip/ink/nef/ost

