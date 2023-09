Hubert Böck (SPD): „Gut zuhören, Spielräume nutzen und entschlossen handeln!“

Hubert Böck will für die SPD in den Landtag. © Archiv

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Die Dachauer Nachrichten stellen die Direktkandidaten der Parteien, die im Landtag vertreten sind, in lockerer Reihenfolge vor. Heute: Hubert Böck (SPD). Böck (58) wohnt in Markt Indersdorf, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist er Notfallsanitäter und Leiter des Rettungsdiensts beim BRK Freising.

Dachau: Seit 2005 engagiert er sich bei der SPD Indersdorf, seit 2011 als Vorsitzender. Dem Indersdorfer Gemeinderat und dem Kreistag gehört er seit 2008 an, von 2014 bis 2020 war er zweiter Bürgermeister von Indersdorf.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Hubert Böck: In meiner Arbeit begegne ich täglich den unschönen Realitäten unseres Gesundheitssystems. Schwierigkeiten, einen kurzfristigen Termin zu bekommen, schlechte Erreichbarkeit der Arztpraxen und überstrapazierte Pflegekräfte sind an der Tagesordnung. Deshalb brauchen wir eine Gesundheitsplanung, bei der das medizinische Angebot besser auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten abgestimmt ist! Wir vernetzen medizinische Zentren, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen für eine nahtlose Versorgung. Mit der Krankenhausreform gehen wir genau die richtigen Schritte. So stellen wir hochwertige Versorgung durch Sektor übergreifende Zusammenarbeit sicher, verhindern Profitorientierung und erhalten Kliniken im ländlichen Raum. Meine Forderung für Pflegekräfte: angemessene Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen!

Die große soziale Frage dieser Zeit ist das Wohnen. Welche Lösungen schlagen Sie vor, um erschwinglichen Wohnraum zu fördern?

Im Landkreis gibt es mit der Wohnungsbaugesellschaft eine Möglichkeit für Kommunen, günstigeren Wohnraum zu schaffen. Dies muss vom Land durch bessere finanzielle Förderung unterstützt werden! In Regionen mit hohen Mieten müssen die Förderungen wie Wohngeld angepasst werden. Eine Vereinfachung und Beschleunigung des Bauprozesses ist dringend notwendig, etwa durch die Einführung eines neuen Gebäudetyps, bei dem das Gebäude gegebenenfalls von gängigen Standards abweicht, ohne dabei aber die Schutzziele der Bauordnung zu missachten. Leerstände nutzen, indem man Anreize schafft, Wohnraum zugänglich zu machen, zum Beispiel durch Förderprogramme zur Sanierung von Bestandsbauten.

Im Landkreis Dachau gibt es bei der Windenergie erheblichen Aufholbedarf. Ist das Ziel des Landkreises, bis 2027 1,6 Prozent seiner Fläche für den Bau von Windkraftanlagen zu reservieren, realistisch?

Mit dem jetzigen Tempo erreichen wir nicht mal das 1,1- Prozent-Ziel. Das Ganze ist immer noch zu bürokratisch und verhindert den schnellen Ausbau von Windenergie!

Viele Bürger scheinen das Vertrauen in den Staat und die Politik verloren zu haben. Was sind die Gründe? Und wie müsste die Politik sich ändern, um Vertrauen zurückzugewinnen?

Viele Menschen haben das Gefühl, dass die politische Führung in ihrer eigenen Welt lebt, glaubt alles besser zu wissen und auf die normale Bevölkerung herabsieht. Die Politik braucht Frauen und Männer wie Du und Ich, die ihre Erfahrungen und Expertise einbringen. Gut zuhören, nicht alles zerreden, mutig Spielräume nutzen und entschlossen handeln muss wieder das Maß sein, an dem erfolgreiche Politik gemessen wird. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und Maßnahmen entwickeln, die sozial verträglich umsetzbar sind!

Welche Pläne haben Sie, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Ausbildung und Bindung von Fachkräften in unserer Region zu stärken?

Ein entscheidender Faktor ist die Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften! Nur mit genügend Erwerbstätigen kann die Wirtschaft wachsen, hier ist das zentrale Element Qualifizierung. Es muss mehr in die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen investiert werden. Die Berufsorientierung muss auf die weiterführenden Schulen ausgeweitet werden, Firmen bei der Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum unterstützt und in die Pflicht genommen werden. Eine qualifizierte Zuwanderung und eine Beschleunigung der Anerkennung von Abschlüssen von Zugewanderten ist unerlässlich.

Die Frage der Migration und wie sich dadurch das Leben und die Gesellschaft im Landkreis Dachau verändern könnten, beschäftigt derzeit viele Menschen. Sie auch?

Natürlich beschäftigt mich dieses Thema auch. Entscheidend für mich ist, dass Menschen von Anfang an in ihrer Integration unterstützt werden. Nur so kann Integration gelingen. Wichtig ist hier vor allem das Erlernen der deutschen Sprache und ein Arbeitsplatz. Im Februar 2023 lag der Anteil der Bevölkerung mit ausländischem Pass bei fast 30 000 Menschen, etwa 20 Prozent der Einwohner im Landkreis. Der Anteil der Asylbewerber lag bei knapp 1000 Personen. Wir haben also schon lange eine hohe Zahl von Migranten im Landkreis, die maßgeblich Anteil am heutigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Hier ist Steuerung und Koordination wichtig, um vorhandene Ressourcen und Sozialsysteme nicht zu überfordern, um für Alle gleichberechtigte Chancen bieten zu können.

Immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Wie kann die Gesundheitsvorsorge gewährleistet werden – gerade im ländlichen Raum mit zu wenig Anbindung?

Viele ältere Ärzte gehen in den Ruhestand, ohne einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Die derzeitige Bedarfsplanung ist nicht geeignet, eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Wir brauchen eine bedarfsgerechte und moderne Versorgungsplanung. Hier wäre die Gründung von medizinischen Versorgungszentren, mit Ärzten verschiedenster Fachrichtungen und unter kommunaler Trägerschaft eine gute Lösung. Zusätzlich ist eine Erhöhung der Studienplätze in Medizin notwendig und Schaffung von Anreizen zur Niederlassung im ländlichen Bereichen.

Was machen Sie, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich bin seit über 40 Jahren in der Wasserwacht aktiv und gehe regelmäßig zum Schwimmen. Als Kontrastprogramm bin ich regelmäßig mit meiner Frau und Freunden per Rad oder Roller unterwegs und spiele Baseball beim TSV Indersdorf.