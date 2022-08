Gutes Geschäft mit Wohnungsbaukrediten - Bilanzsumme der Sparkasse steigt auf 4,13 Milliarden Euro

In der Hauptstelle der Sparkasse Dachau war man zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021. Gehälter des Vorstands auf 834 000 Euro angestiegen © hi

Sparkasse Dachau mit positivem Bericht für 2021 – Bilanzsumme 4,13 Milliarden Euro

Dachau – Der Vorstand der Sparkasse Dachau zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsverlauf der Bank im Jahr 2021. Im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht der Sparkasse sprechen deren Vorstände Hermann Krenn und Thomas Schmid von einem „positiven Geschäftsjahr 2021“. Die Ertragslage der Sparkasse habe sich „zufriedenstellend entwickelt“.

Ergebnis: 19,4 Millionen Euro

Ihr Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit vor Steuern betrug im Jahr 2021 19,4 Millionen Euro. Im Jahr 2020 waren es knapp 18,8 Millionen Euro. Auch die Bilanzsumme der Sparkasse Dachau nahm im Vergleich zum Vorjahr zu. Sie stieg im Jahr 2021 auf 4,13 Milliarden Euro an. Das leichte Wachstum von 71,6 Millionen Euro beziehungsweise 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei im Wesentlichen auf das Kundenkredit- und Kundeneinlagengeschäft sowie auf das eigene Wertpapiergeschäft zurückzuführen.

Forderungen an Kunden liegen bei 3,04 Milliarden Euro

Die Forderungen an Kunden liegen mit 3,04 Milliarden Euro um 64,1 Millionen Euro oder plus 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Diese Veränderung ist mit der weiterhin hohen Nachfrage an Wohnungsbaukrediten zu begründen, so der Vorstand. Trotz der erhöhten Nachfrage der Kunden nach Krediten verdiente die Sparkasse weniger damit. Ihr Zinsertrag ging von 59,2 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 54,4 Millionen Euro in 2021 zurück.

Neben dem Kreditgeschäft ist die Vermittlung von Versicherungen, Wertpapieren, Bausparverträgen und Immobilien das zweite lukrative Geschäftsfeld der Sparkasse Dachau. Ihr Provisionsertrag stieg von 24,8 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 27,3 Millionen Euro in 2021. Zwar gab es Rückgänge im Bauspar- und Versicherungsgeschäft, jedoch haben sich, so die Sparkasse, „die Absatzzahlen im Wertpapier- und Immobiliengeschäft positiv entwickelt“.

Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden steigen

Überraschend war, dass die Verbindlichkeiten der Sparkasse Dachau gegenüber ihren Kunden trotz der Erhebung von „Verwahrentgelten“ um knapp sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr zunahmen. Sie betragen jetzt 3,1 Milliarden Euro. Die Sparkasse berichtet weiter, dass zwar die Sparanlagen zurückgingen, dass aber die Guthaben der Kunden auf Tagesgeldern vor allem bei Privatpersonen stark anstiegen.

Die beiden Vorstände verdienen zusammen 834000 Euro

Die Sparkasse zahlte im Geschäftsjahr 2021 knapp 24,5 Millionen Euro an Löhnen und Gehälter, knapp 8,5 Millionen Euro waren als Einkommens- und Ertragssteuern fällig.

Das für die Sparkasse Dachau zufriedenstellende Geschäftsjahr schlägt sich auch positiv in den Gesamtbezügen von Vorstand und Verwaltungsrat nieder. Wie Hermann Krenn und Thomas Schmid berichten, betrugen die Gesamtbezüge des zweiköpfigen Vorstandes im Geschäftsjahr 2021 834 000 Euro, im Vorjahr waren es 802 000 Euro. Die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des elf köpfigen Verwaltungsrates betrugen 216 000 Euro; zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 212 000 Euro. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Dachau ist hauptsächlich mit Politikern besetzt. Den Vorsitz hat Landrat Stefan Löwl inne.

Bernhard Hirsch