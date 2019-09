Bad-Café-Betreiberin „Poppy“ Parthidou hört nach 15 Jahren auf

Lebenslustig, freundlich menschenorientiert: Die Pächterin der H2O-Lounge Parthena Parthidou kann mit so vielen Adjektiven beschrieben werden. Doch nun sagt sie nach 15 Jahren ihrem Café im Dachauer Hallen- und Freibad „Pfiad di“ – und hinterlässt dabei eine große Lücke.

VON LEYLA YILDIZ

Dachau – Auf den ersten Blick wirkt sie klein und schmächtig. Doch in dieser Frau steckt so viel mehr, als der erste Blick verrät. Die Rede ist von Parthena „Poppy“ Spanidou. Eine beeindruckende Persönlichkeit ist sie, eine Macherin, so viel steht fest. 15 Jahre lang war sie ein fester Bestandteil im Hallen- und Freibad, gehörte quasi zum Inventar. Die Gastronomin hat ihre H2O-Lounge und das Café im Schwimmbad mit Leidenschaft geführt, doch nun hört sie am 8. September auf und macht Platz für neue Pächter.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Spanidou. Ihr Weg führt sie zurück in ihre Heimat, nach Thessaloniki. „Mein Vater hat zu mir gesagt: ,Es ist Zeit nach Hause zu kommen’“, sagt Spanidou. „Und ich denke auch, dass es Zeit ist, den Staffelstab weiterzugeben.“

Was bleibt, sind die Erinnerungen, Freude, viele Freundschaften und Bekanntschaften, aber auch die kuriosen Geschichten. Sie habe sogar drei Paare zusammengebracht. „Nachdem ich sie bekannt gemacht habe, haben sie geheiratet.“ Sie würden immer noch mit den Kindern vorbeikommen. Die Menschen waren das Wichtigste für Poppy. Bei ihr ging es nicht um Geld, sondern um die zwischenmenschliche Kommunikation. Auch deshalb hatte sie sehr viele Stammgäste.

Zwei davon waren Günther und Marion Färber. Das Ehepaar aus Olching kam jahrelang ins Schwimmbad, und die beiden haben es sich nie nehmen lassen, sich einen von Poppys frischen Salaten zu teilen. Die Beiden werden Spanidou vermissen. „Dass sie eine geliebte und beliebte Institution war, steht außer Frage“, sagt Marion Färber. „Uns wird ihre Fröhlichkeit, Energie und Herzlichkeit fehlen.“ Mit einer tiefen Ergriffenheit verabschiedeten sich die Färbers liebevoll von der Wirtin, und Poppy musste sich die Tränen verdrücken.

Was sie nicht verhehlt, ist, dass es auch Probleme mit den Besuchern gab. „In den Warteschlangen hatten wir teilweise Streitereien, verbale Auseinandersetzungen bis hin zu Handgreiflichkeiten“, erzählt Poppy.

Nun verkauft die Griechin alle ihre Stühle und Tische oder verschenkt sie. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100 Prozent dem Schwimmverein Dachau und der Wasserwacht zu Gute.

Die Stadtwerke sind bei der Suche nach einem neuen Pächter bereits fündig geworden. Die Firma Mehr & Karl wird ab 20. September den Kiosk im Hallenbad und ab Mai 2020 dann auch die beiden Cafés im Familienbad übernehmen. Die neuen Pächter betreiben unter anderem die gastronomischen Einrichtungen im Münchener Westbad.

Zum Abschied verschenkte Parthena Parthidou die Menütafeln, die sie stets selber schrieb. „Viele Freunde von mir haben die Tafeln mitgenommen und in ihrer Küche aufgehängt“, erzählt sie. So bleibt immer noch ein Stück Poppy in Dachau, obwohl sie der Stadt schon längst auf Wiedersehen gesagt hat. Oder „Sto epanidín!“, wie es auf Griechisch heißt.