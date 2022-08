„Haben uns angelacht, dann hat’s gefunkt“

Das Jubelpaar mit OB und Geschenkkorb: Emma und Paul Huber mit Gast Florian Hartmann. © Elfriede Peil

Sie scherzen miteinander und lachen gemeinsam. An ihrem 65. Hochzeitstag strahlen Emma und Paul Huber eine liebevolle Verbundenheit aus.

Dachau - Und sie necken sich gerne. Als der gratulierende Oberbürgermeister Florian Hartmann seinen Platz an der Kaffeetafel eingenommen hat, sagt Emma Huber zu ihrem Man: „Du setzt Dich am besten da vorn hin!“ Dem OB gegenüber. Und Paul Huber antwortet schmunzelnd: „Wenn man immer folgt, kann man lang beieinander sein.“

Emma und Paul haben sich beim Bäcker kennengelernt

Dass sie einmal die Eiserne Hochzeit feiern würden, hatte man dem Paar 1957 noch nicht prophezeit. Im Gegenteil: „Wie lang werden die wohl zusammen sein“, tuschelten die „alten Weiber“, das weiß Emma Huber noch. Denn sie war damals erst 18 Jahre alt, er 22. Er arbeitete als Spengler und sie war Lehrmädchen beim Teufelhart. Da hat er seine Brezen zur Brotzeit geholt. „Wir haben uns angelacht, hinüber und herüber, und dann hat’s gefunkt“, erinnert sich Paul Huber. „Auf’d Nacht sind wir dann zum Schloss hoch. Das war eine schöne Zeit!“

Wenn sie zurückblicken auf ihr langes gemeinsames Leben, dann fällt immer wieder das Wort: „zusammenhalten“. Das war das für sie das Wichtigste. Und, so Paul Huber: „Ich habe immer gearbeitet.“ Emma Huber hat derweil die vier Kinder großgezogen; daneben war sie zeitweise noch halbtags berufstätig. Zwölf Enkelkinder und neun Urenkel gehören zur mittlerweile großen Huber-Familie, fast alle wohnen in der Nähe, im Landkreis Dachau.

Bei all der Arbeit haben die beiden in ihrem Leben nur ein einziges Mal Urlaub gemacht. Das war 2001, da schlossen sie sich spontan der jüngsten Tochter an und fuhren mit ihr nach Italien. „Ich will endlich mal das Meer sehen“, sagte sich Emma Huber damals. „Und, war’s schön?“ fragt Hartmann. Das Meer schon, aber sonst war der Urlaub so, dass sie danach keinen mehr wollten.

Neben der Arbeit waren und sind die Leidenschaft von Paul Huber seine „Bulldogs“, die er sammelte und herrichtete. Zwei davon hat er noch. Beim Schützenverein in Gröbenried war er viele Jahre aktives Mitglied. Die Leidenschaft von Emma Huber ist das Suppenkochen, wie die Enkelin verrät. Jeden Tag gibt es eine Frischgekochte, ob aus Gemüse, Graupen, Kartoffeln, Kürbis, Pfannkuchen und und. Dazu kommt der große Garten, in dem es an diesem Augusttag prächtig blüht und das Gemüse für die Suppe reift.

Das Eisen gilt ja als sehr beständiges Metall, das schwer zu verbiegen ist. Es steht für Beständigkeit, Langlebigkeit und Unverbrüchlichkeit. Wenn die Eheleute Huber nach 65 Jahren sagen: „Wir würden es wieder so machen“, spürt man den Segen einer Eisernen Hochzeit.

ep

