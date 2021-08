Haftstrafe für Vergewaltiger und Drogenhändler

Landgericht verurteilt 24 Jahre alten Afghanen

Dachau – Das Landgericht München II hat einen 24 Jahre alten Afghanen, der zuletzt in Dachau lebte, zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt – wegen Vergewaltigung und Körperverletzung, unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und unerlaubten Handeltreibens mit Drogen. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Von Dezember 2019 bis März 2020 übergab er immer wieder Rauschgift an ein heute 15-jähriges Mädchen aus Dachau, sowohl Ecstasy als auch Marihuana. Mit dem Mädchen zusammen rauchte der Afghane dann am späten Abend des 16. März 2020 einen Joint auf einem Feld in Dachau. Anschließend hat er sie laut Gerichtsurteil vergewaltigt. Er selbst hatte jegliche Gewalt bestritten. Die Verhandlung ergab aber etwas anderes.

Am 2. April 2020 gegen 17 Uhr verkaufte er an eine unbekannte Person in Dachau ein Gramm Marihuana in einer Alufolienplombe. Kurze Zeit später ging er der Polizei in einem Dachauer Park ins Netz. Das restliche Marihuana, 8,86 Gramm in neun Plomben, fand sie in einer Hundekottüte im Gebüsch.

Der psychiatrische Gutachter empfahl die Einweisung in die Entziehungsanstalt.

Der 24-Jährige selbst war dagegen. Eine Therapie hinter verschlossenen Türen bringe ihm nichts, sagte er. Er müsse den Umgang mit Drogen in einem offenen Raum lernen. „Ich muss mich selbst stärken.“ Da er jedoch bisher nie zu Drogen- und Alkoholberatungen erschienen war, ordnete das Gericht die Unterbringung an. NINA GUT

