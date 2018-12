Betrunkener verursachtmehrere Unfälle

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag Verkehrsunfälle verursacht, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Auch er selbst wurde schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium München mitteilte.

Haimhausen– Gegen 17.10 Uhr war der 54- jähriger Toyota-Fahrer in Schlangenlinien von Haimhausen in Richtung B 13 unterwegs. Er kollidierte mit zwei Fahrzeugen, dabei entstand nur Sachschaden. Der 54-Jährige fuhr weiter, bog nach rechts auf die B13 ab und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte nahezu frontal mit dem BMW eines 22-Jährigen und mit dem Seat eines 38- Jährigen. Dabei wurde der Unfallverursacher schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Da die Rettungskräfte bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 22-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte, der 38-jährige Seat-Fahrer schwere Verletzungen. Laut Polizei war der Unfallverursacher nicht im Besitz eines Führerscheins. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 13 war während der Unfallaufnahme rund drei Stunden lang gesperrt.

dn

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Stephan Jansen