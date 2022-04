Schlechte Nachrichten: Hallenbad wird schon wieder teuer und später fertig

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Einzigartig in der Form, aber auch ganz schön teuer: das neue Dachauer Hallenbad. Die Baustelle ist seit Monaten das Sorgenkind der Stadtwerke. © Habschied

Im aktuellen Bericht über das neue Dachauer Hallenbad stand kaum Gutes: Das Bad wird teurer, später fertig und der Architekt scheint überfordert.

Dachau – Stadtwerke-Chef Robert Haimerl hat dem Stadtrat am Dienstag seinen turnusgemäßen Bericht über den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen Hallenbad gegeben. Der Bericht war, wie schon in den vergangenen Monaten, „wie immer nicht erfreulich“, wie Haimerl erklärte.

Dachauer Hallenbad: Architekt scheint überfordert

Ein wenig besonders war der Sachstandsbericht lediglich insofern, als Haimerl erstmals öffentlich äußerte, was bislang nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde: dass der Architekt, der zwar einen wunderschönen Entwurf für das Bad gezeichnet hatte, mit der Leitung der Baustelle überfordert zu sein scheint. Haimerl formulierte es so: „Das Studio Gollwitzer Architekten ist nach wie vor planerisch und bauleitend tätig. Die Koordination und die Überwachung der Baustelle sind optimierbar.“

Hallenbad wird erneut teurer

Was die Kosten des Bades betrifft, habe sich im Vergleich zum letzten Bericht im Januar eine weitere Steigerung ergeben. War man damals noch von Baukosten in Höhe von 22,85 Millionen Euro ausgegangen, prognostiziert Haimerl nun 23,185 Millionen Euro.

Auch bei der Zeitplanung gibt es wenig Erfreuliches. „Ein Probebetrieb Ende 2022 erscheint unwahrscheinlich“, erklärte der Stadtwerke-Chef nüchtern.

Rohbau weist Mängel auf

Der Rohbau weise zudem „nach wie vor einige Mängel auf“. Die zuständige Baufirma sei zur Beseitigung dieser Mängel aufgefordert worden. Der Trockenbau sei zwar „weit fortgeschritten“, allerdings gibt es laut Haimerl „Unstimmigkeiten über Fragen des Bauzeitenverzugs und die Qualität der Ausführung“.

Wo es dagegen läuft, sind Haimerl zufolge die Gewerke Holzbau, Heizung und Sanitär sowie Elektroinstallation. Dort würden die erforderlichen Aufträge erledigt. Auch die Arbeiten an den Rutschen würden laufen, seien architektonisch aber anspruchsvoll. „Der Rutschteil, der das Dach durchdringt, ist montiert.“ Die entsprechende Anschlusskonstruktion zwischen Dach und Rutsche sei aber „noch zu erstellen“. Die Verglasung der Fassade sei dagegen abgeschlossen, doch auch hier schränkte Haimerl ein: „Die Einbindung von der Fassade in das Dach ist noch nicht wirklich gelöst.“

Zum Glück ist das alte Bad noch in Betrieb

Da ist es ein Glück, dass das alte – wenn auch optisch längst nicht so kunstvolle – Hallenbad noch in Betrieb ist. Dort sind mittlerweile die coronabedingten Zutrittsregelung entfallen, wie Stadtwerke-Sprecherin Cornelia Scheyerl erklärt. Gemäß der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelte für Innenräume allerdings weiter die Empfehlung, die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten. „Dies betrifft insbesondere den Mindestabstand und das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske an der Kasse, auf den Wegen und in den Umkleiden“, so Scheyerl. Eine FFP2-Maskenpflicht bestehe nicht mehr. Für die Sauna gelte ebenfalls wieder Normalbetrieb, auch Aufgüsse und Wedeln sind erlaubt.

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte im Stadtrat, dass man sich bei diesen Vorgaben an den Stadtwerken München und deren Bäderbetrieb orientiert habe.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.