Halloween-Bilanz der Dachauer Polizei: Brennender Müll und gesprengte Kürbisse

In der Halloween-Nacht hatten die Dachauer Polizei und Feuerwehr viel zu tun. Vor allem der Einsatz von Böllern führte dabei zu gefährlichen Sachbeschädigungen.

So beobachteten Zeugen, wie vier Jugendliche in der Joseph-Effner-Straße beziehungsweise dem Johann-Sperl-Weg in Dachau mit „Chinaböllern“ erst zwei Müllcontainer in Brand setzten und anschließend diverse Zierkürbisse in die Luft sprengten.

Weil die brennenden Container in der Nähe eines Wohnhauses standen, bei dem noch dazu ein Fenster geöffnet war, musste die Dachauer Feuerwehr mit Atemschutzgeräten zu einem sogenannten Schnellangriff ausrücken und die Container löschen. Anschließend kontrollierten die Kameraden, ob Rauch in die Wohnungen gelangt war, was zum Glück nicht der Fall war.

Ebenfalls in der Nacht wurde in der Felix-Dahn-Straße in Dachau ein Briefkasten durch Böller gesprengt. In der Würmstraße in Dachau sprengten bislang unbekannte Täter am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten auf. Sie entwendeten dabei Bargeld und Zigaretten.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte in der Sommerstraße in Karlsfeld Pflanzenöl in einen Briefkasten gekippt.

Die Ermittlungen zu allen Fällen dauern an. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 oder die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 0 81 41/61 20 entgegen.

Die Dachauer Feuerwehr bedankt sich in diesem Zusammenhang übrigens bei einem „Bäcker aus der Nachbarschaft“. Dieser hatte die Einsatzkräfte während der Containerbrände „freundlicherweise mit Gebäck“ versorgt. dn