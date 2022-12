Handlungsfähigkeit des Landkreises Dachau ist gefährdet

Von: Thomas Zimmerly

Die Ausgaben laufen dem Landkreis Dachau davon. © IMAGO / Frank Sorge

Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2023 zeichnet Landkreiskämmerer Michael Mair ein düsteres Bild: „Ohne gewaltige Einsparungen ist die Handlungsfähigkeit des Landkreises gefährdet.“

Landkreis – Zu Beginn der Kreisausschusssitzung riet Landrat Stefan Löwl seinen Ausschusskollegen, darunter zahlreiche Bürgermeister von Landkreisgemeinden, das Zahlenwerk des Haushalts 2023 „heute einfach mal wirken zu lassen und fachliche Nachfragen zu stellen“. Nachdem Landkreiskämmerer Michael Mair alles Wichtige zum Etat erklärt hatte, gab es keine Nachfragen, lediglich zwei kurze Wortmeldungen. Eine davon kam von Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU), der angab, dass seine Fraktion sich nicht imstande sähe, Richtungen vorzugeben oder einen Beschluss zu fassen.

Die Keisräte mussten erst einmal den Vortrag des Kämmerers verdauen

Nicht nur Kolbe, alle Kreisräte mussten erst einmal den Vortrag des Kämmerers verdauen, der meinte, dass die Handlungsfähigkeit des Landkreises und die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushaltes vor allem in den Finanzplanungsjahren bis 2026 gefährdet seien. Dabei rechnete Mair lediglich mit einem Kreisumlagehebesatz von 49,99 Prozent. Einem Satz, der bei der endgültigen Verabschiedung des Haushalts, der im März kommenden Jahres erfolgen soll, wohl kaum Bestand haben dürfte; angesichts der „akuten Mehrbelastungen“ rechnet Mair eher mit 52 Prozent. Zur Erinnerung: Es gibt einen Beschluss des Kreistags, der den Hebesatz im Jahr 2023 auf 49,5 Prozent festschrieb.

Mairs Berechnungen zufolge hat der Finanzbedarf des Kreises, sprich der Verwaltungshaushalt, 2023 ein Volumen von rund 205 Millionen Euro. Mehrbelastungen ergeben sich in erster Linie wegen der hohen Inflation, aber auch wegen der steigenden Personalkosten (plus 2,5 Millionen Euro), Sozialleistungen (2,6 Millionen Euro) Energiekosten (1,2 Millionen Euro) oder wegen des Defizits beim öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV (2,7 Millionen Euro).

Die Stellen, die im Landratsamt aufgebaut wurden, seien ausschließlich wegen „gesetzlich neu übertragener Aufgaben wie Wohngeld, Chancenaufenthaltsrecht oder Klimaschutz entstanden“, so Löwl zu den Personalkosten. Zu den Steigerungen im Sozialbereich ergänzte Mair, dass hier unter anderem das geplante Bürgergeld, aber auch der Rechtskreiswechsel der Ukrainer aus dem Asylbudget in Richtung Hartz IV durchschlügen. Und: „Wir rechnen allein beim Wohngeld mit einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten.“

Bau der Gymnasien belastet den Kreishaushalt enorm

Was den Haushalt überdies immens belastet, ist der Bau der neuen Gymnasien in Karlsfeld und Röhrmoos, die die zum Schuljahr 2025/26 in Betrieb gehen sollen und die zusammen rund 90 Prozent aller Investitionen ausmachen. 2023 wird der Kreis diesbezüglich 30 Millionen Euro Schulden aufnehmen müssen, und in den Jahren 2024 und 2025 jeweils weitere rund 55 Millionen Euro.

Löwl sprach ob der Kosten von „Zahlen, die wir so nicht wollen“. Mair ließ die Ausschussmitglieder wissen, dass „die Herausforderungen, die auf uns zukommen auch auf Grund von Beschlüssen von Ihnen“ zustande gekommen seien.

Gut für den Landkreis Dachau ist die Tatsache, dass der Bezirksumlagehebesatz konstant bei 22 Prozent bleibt, „aber nur, weil die Umlagekraft in Oberbayern um 10,5 Prozent gestiegen ist“, so Mair. Doch es bleibt die Frage, welche Möglichkeiten dem Landkreis zur Gegenfinanzierung bleiben. Mair nannte das Hinterfragen von Standards und das Sparen bei freiwilligen Leistungen. Und natürlich Leistungsausweitungen von Seiten des Bundes und des Freistaats.

Letzteres griff Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) auf, der allerdings meinte: „Freistaat und Bund werden nicht aufwachen, wenn nicht bei uns massivste Verschuldungen dastehen.“ Der Landkreis, so sagte er auch, sei im Kampf um die Genehmigungsfähigkeit „da angekommen, wo die Kommunen schon seit längerem sind“.

