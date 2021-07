„Hauptsache, man findet etwas“ - Landkreis-Grüne nehmen Annalena Baerbock in Schutz

So denken die Landkreis-Grünen über ihre Kanzlerkandidatin

Von Stefanie Zipfer schließen

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist zuletzt unter Druck geraten: Passagen ihres Buches sollen abgeschrieben, Teile ihres Lebenslaufs geschönt und Nebeneinkünfte verspätet gemeldet worden sein. Die Grünen im Landkreis aber stehen weiter zu der 40-Jährigen – nach dem Motto: „Jetzt erst recht!“

+ Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka / dpa

Dachau – Alexander Heisler, Sprecher des Grünen-Kreisverbands und Gemeinderat in Petershausen, etwa betont, dass „die Stimmung bei uns an der Basis weiter positiv“ ist. Es sei klar gewesen, dass jetzt, wo die Grünen zum wichtigsten politischen Mitbewerber geworden seien, die Union mit „möglichst allen Mitteln im Kanzleramt bleiben möchte“. Dazu gehöre nun, dass sie „Annalena Baerbock nach noch so kleinen Makeln durchleuchtet, Hauptsache man findet irgendetwas. Welche Fehler sich manche in anderen Parteien schon geleistet haben, wird dann gerne ganz schnell vergessen“.

Grünen-Kreisrat Roderich Zauscher aus Odelzhausen spricht ebenfalls von einer „massiven Kampagne“, die gegen Baerbock im Gange sei. Grundsätzlich habe er „keinen Zweifel, dass Annalena Baerbock die Richtige ist“, um Grüne Inhalte für Deutschland umzusetzen. Ob Robert Habeck der bessere Kandidat gewesen wäre? „Wichtiger sind doch die Inhalte“, so Zauscher. Aber: „Ich hätte auch Herrn Habeck gewählt.“

Zauschers Kreistags-Kollegin Marese Hoffmann immerhin gibt zu, dass es „sehr unerfreulich und ärgerlich“ sei, was zuletzt in Zusammenhang mit Annalena Baerbock bekannt wurde. „Klar, das sind keine Lappalien, sie hat Fehler gemacht“, betont Hoffmann. Andererseits hätten „Scholz und Laschet auch jede Menge Baustellen, die nicht schön sind“. Und der „Schaden für die Gesellschaft“, der durch Baerbocks Schlampereien entstanden sei, sei geringer als das, was sich ihre Mitbewerber ums Kanzleramt geleistet hätten. Stichwort: Wirecard und die Rolle, die das von Olaf Scholz geführte Finanzministerium bei dem Skandal spielte. Vor diesem Hintergrund sei Baerbock weiterhin „Kanzlerinnen-fähig“. Ein Wechsel zu Robert Habeck kommt für Marese Hoffmann „gar nicht in Frage“.

Grünen-Stadtrat Richard Seidl klagt über einen „ziemlich unsachlichen Wahlkampf“, hofft aber, dass der Wähler die Vorwürfe gegen Baerbock „richtig einordnet“. Natürlich seien Fehler passiert, gibt auch er zu, doch die seien „nebensächlich“. Letztlich beruhe die Diskussion um Baerbock auf einer gesteuerten Kampagne, „hochgebauscht“ von „Skandal-geilen“ Medien und unterfüttert mit „ganz viel Frauenfeindlichkeit: Man traut einer jungen Mutter einfach nicht zu, Kanzlerin zu werden“.

Seidl wie auch seine Grünen-Mitstreiter wollen daher weiterhin auf ihre Parteivorsitzende setzen und weiter bis September einen „fairen Wahlkampf“ machen. Letztlich, so Kreisvorsitzender Alexander Heisler, „haben es dann die Wähler in der Hand zu entscheiden, ob die Kampagne gegen Baerbock so sinnvoll und richtig ist“.

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka / dpa