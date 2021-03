Hausärzte impfen Senioren zuhause

Landkreis – Der heutige Mittwoch ist ein wichtiger Tag für den Fortgang der Corona-Impfkampagne im Landkreis Dachau. Heute nämlich werden erstmals Impf-Hausbesuche bei bettlägerigen Menschen über 80 Jahre durchgeführt.

Möglich ist dies, da der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nun auch für Menschen über 65 Jahren freigegeben ist. Der Impfstoff zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht so aufwändig gekühlt werden muss wie die Vakzine der Hersteller Pfizer-Biontech und Moderna; dadurch kann er auch von Hausärzten leichter verimpft werden.

Am Landratsamt Dachau ist man über diesen Fortschritt erleichtert. Der Landkreis wird künftig 200 Impfdosen Astrazeneca für die Hausbesuche zur Verfügung stellen. Das Ziel, klar: die Prioritätsgruppe 1, also die über 80-Jährigen, möglichst bald durchgeimpft zu haben. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt habe man derzeit bereits gut zwei Drittel dieser Personengruppe, also rund 6000 Personen, zumindest mit einer Erstimpfung versorgen können. Mit den Hausbesuchen würde das Impftempo im Landkreis deutlich erhöht.

Durchgeführt werden die Impfungen von aktuell zwölf Hausärzten aus dem ganzen Landkreis, wie Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel erklärt. Grundsätzlich habe man „jeder Praxis“ das Angebot gemacht, sich dem Impf-Programm anzuschließen. Die Hausärzte würden Günzel zufolge die Patienten aussuchen, aufklären und impfen – und zwar, wenn gewünscht, „gleich mit den pflegenden Angehörigen vor Ort“.

Langfristig soll die Möglichkeit eines Impf-Hausbesuchs aber nicht nur den über 80-Jährigen vorbehalten sein. „Im Lauf der nächsten Wochen wollen wir damit allen pflegebedürftigen Patienten zuhause ein Impfangebot machen“, verspricht Günzel. Entsprechender Bedarf könne jederzeit bei den Hausärzten angemeldet werden.

Aktuell sind 8,3 Prozent der Landkreisbevölkerung erstgeimpft. Damit liegt Dachau über dem Bayern-Schnitt von 6,8 Prozent sowie dem Bundes-Schnitt von 6,2 Prozent. Allein am gestrigen Dienstag erhielten 570 Landkreisbürger eine Corona-Schutzimpfung.