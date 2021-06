Nach Aufhebung der Priorisierung: Bis zu 300 Anrufe am Tag - Arztpraxen im Dauer-Impfstress

„Telefon klingelt fast durchgehend“

Überstunden, uneinsichtige Patienten und Telefone, die pausenlos klingeln – das Praxis-Personal ist seit der Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung im Dauerstress.

Dachau/Indersdorf – In der Landarztpraxis von Dr. Hans Kohl klingelt das Telefon. Melanie Kopp nimmt ab. Routiniert geht sie auf das Anliegen des Anrufers ein – Kopp ist medizinische Fachangestellte. Seit 18 Jahren arbeitet sie in der Indersdorfer Hausarztpraxis am Eisfeld 46. Ein Drittel ihrer Arbeitszeit beschäftigt sich Kopp derzeit mit Impfungen.

Corona-Impfpriorisierung aufgehoben: Angestellte in Arztpraxen machen Sonderschichten - „Telefon klingelt fast durchgehend“

„Das Telefon klingelt fast durchgehend“, berichtet sie. Damit alles reibungslos läuft, müssen sie und ihre Kollegen sogar Sonderschichten machen, denn die reguläre Sprechstunde findet ja weiterhin statt. Die Impfungen müssen nebenher laufen – aber 100-prozentig. „Der Druck ist sehr hoch!“ Hab ich alles richtig gemacht? Hab ich etwas übersehen? Fragen, die in den Köpfen der medizinischen Fachangestellten schwirren. Einige ihrer Kolleginnen, erzählt Kopp, würden nachts sogar schon davon träumen, etwas beim Impfen vergessen zu haben.

Corona in Bayern: Impfstoff ist bei Hausärzten nach wie vor Mangelware

Die seit 7. Juni geltende Aufhebung der Impfpriorisierung heißt nämlich nicht, dass alle Impfwilligen – unabhängig von Alter, Vorerkrankung oder Beruf – nun sofort einen Impftermin bekommen. „Das Limitierende ist immer noch der Impfstoff“, sagt Kopp. Am Telefon muss sie den Anrufern daher weiterhin gebetsmühlenartig erklären: Nein, gerade seien keine Impftermine verfügbar, und ja, sie setze den Anrufer auf eine Warteliste. „Es ist anstrengend, jedem Einzelnen immer wieder das Gleiche zu sagen.“ Und vor allem koste es Zeit, die man gerade jetzt eigentlich besser nutzen könne.

Corona-Impfung: Nervenaufreibende Arbeitswochen in Hausarztpraxen - Seit Freigabe von Astrazeneca

Auch Birgit Benzinger kann ein Lied davon singen. Gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Stefan Benzinger führt sie die Hausarztpraxis an der Gottesackerstraße 6a in der Dachauer Altstadt. Während ihr Mann im Behandlungsraum Patienten versorgt, kümmert sie sich am Empfang um das Organisatorische. Die letzten Wochen waren für sie und ihren Mann sehr nervenaufreibend. Vor allem seit der Freigabe von Astrazeneca.

Wir hatten bis zu 300 Anrufe am Tag und an 140 bin ich gar nicht rangekommen!

In den vergangenen Wochen hätte das Telefon nicht mehr stillgestanden. „Wir hatten bis zu 300 Anrufe am Tag und an 140 bin ich gar nicht rangekommen!“ Ein Patient, so Benzinger, habe die Arztpraxis fünfmal per E-Mail kontaktiert mit seiner Bitte um einen Impftermin. Zur Zeit könne das Paar – aus Mangel an Impfstoff – jedoch nur noch Zweitimpfungen anbieten. Immerhin sei seitdem etwas Ruhe in der Praxis eingekehrt.

Als die Impfreihenfolge noch galt, war der Impfneid ein großes Thema, sagt Arzthelferin Kopp. Jetzt, da der Sommer komme, drehe sich alles um den Urlaub; viele hätten es eilig, ihren vollen Impfschutz zu bekommen. „Die meisten Patienten sind verständnisvoll, wenn sie jetzt noch nicht drankommen können“, so Kopp. Nur in wenigen Ausnahmefällen käme es zu Unverschämtheiten.

Corona-Impfung beim Hausarzt: Aggressives Verhalten von Impfwilligen - Praxis besorgt sich Überwachungskamera

Auch Birgit Benzinger bezeichnet das „Verhalten von praxisfremden Personen“ als „sehr aggressiv“. In München sei eine Arzthelferin sogar mit einem Klappmesser bedroht worden, erzählt sie aufgeregt. „Da hat es mir den Schalter rausgehauen.“ Das Ehepaar hat sich für seine Arztpraxis nun eine Überwachungskamera angeschafft und die bisherige Klingel gegen ein Funkmodell getauscht – „Sicherheitsmaßnahmen“, wie Birgit Benzinger erklärt.

Corona-Impfung in Dachau: Kritik am Landratsamt - Kein Dialog zwischen Amt und Ärzten

Nervenaufreibend sei aber nicht nur das Verhalten von uneinsichtigen Impfwilligen, auch das Impfmanagement des Landrats zehrt an Benzingers Kraftreserven. „Der Landrat will eine super Impfquote, ob das aber organisatorisch umsetzbar ist, wird nachgestellt“, bemängelt sie. Es gebe keine Absprachen, keinen Dialog. Von Meldungen, wie der Freigabe des Astra-Impfstoffes für unter 60-Jährige bei den Hausärzten, oder der Verkürzung des Abstands zwischen den Astra-Impfungen, habe sie erst aus der Presse erfahren.

„Das beschert uns zusätzlich Arbeit!“ Fragen nach der Abrechnung und Impfstoffbeschaffung für die Zweitimpfungen der Hausbesuche blieben zudem unbeantwortet. „Das war alles sehr zermürbend!“ Anstelle der „Hauruck-Aktionen“ wünscht sich die Dachauerin daher, dass „das Landratsamt die Ärzte wirklich mit ins Boot holt“ und „endlich klare Strukturen“ schafft.

Dachau: Landratsamt wehrt sich gegen Benzingers Vorwürfe

Das Landratsamt wehrt sich jedoch gegen Benzingers Vorwürfe. Der Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel und meist auch der Vorstand des Ärztlichen Kreisverbands haben die Informationen über Sonderaktionen „vorab auch an die niedergelassenen Ärzte weitergeben“, schreibt das Landratsamt in einer Stellungnahme. Gleichzeitig räumt Sprecherin Sina Török aber ein, dass „natürlich tagesaktuelle Informationen nicht immer jede Stelle unmittelbar erreichen“. Aus diesem Grund gebe es die „klare Empfehlung“, einen Blick auf aktuelle Meldungen auf der Website zu werfen.

Der digitale Nachweis für Corona-Impfungen ist kürzlich an den Start gegangen. Erste Apotheken in Dachau gaben QR-Codes für Geimpfte aus. Der Andrang ist riesig.