Massive Verschuldung des Landkreises - Kreisräte besorgt: „Es stehen schwierige Zeiten bevor“

Von: Thomas Zimmerly

Der Landkreis Dachau geht massiv in die Verschuldung. © dpa

Der Kreistag hat den Haushalt 2022 verabschiedet. Der Landkreis Dachau steht vor schweren Zeiten. Den Kreisräten bereitet die finanzielle Lage Sorgen.

Landkreis – Der Kreistag hat den Haushalt 2022 verabschiedet. Gegenstimmen kamen lediglich von Sebastian Leiß und Hans Kornprobst (beide FW Dachau), Wolfgang Moll (Wir) sowie Jonathan Westermeier (Die Linke/Die Partei).

Der Gesamtetat, den Kreiskämmerer Michael Mair und sein Team verwalten, beläuft sich dabei auf gut 207 Millionen Euro – ein neuer Rekord. Mair sprach von 2022 als „ein Jahr, wo wir noch durchatmen können“. Angesichts der teuren Investitionen in die neuen Gymnasien Karlsfeld und Röhrmoos wird das nicht so bleiben.

Landkreis Dachau: Kreisrat verabschiedet Haushalt 2022 - Massive Schulden

Der Kreis geht massiv in die Verschuldung, was die Genehmigungsfähigkeit der Etats in den Folgejahren infrage stellen könnte, so der Kämmerer in der Sitzung.

Laut Berechnungen der Kämmerei wird die Verschuldung von 20,450 Millionen Euro im Jahr 2022 in großen Schritten bis auf 168,621 Millionen Euro im Jahr 2025 steigen. Damit einhergehend erhöhen sich die Kredite, die der Kreis dazu braucht, auf 72,6 Millionen Euro im Jahr 2025.

Doch das ist noch nicht alles. Mair verwies auf die Schlussrechnungen für das Gymnasium Karlsfeld, die erst 2026 erfolgen. Angesichts der Steigerungen bei den Baukosten könne es ein böses Erwachen geben. Auch der Neubau des Landratsamts stehe noch nicht im aktuellen Etat, so der Kämmerer. Dieser sei aber „unumstößlich“, weil „dauernd irgendetwas anmieten zu müssen, wird uns nicht weiterbringen“.

Und dann ist da noch die „KfW-Geschichte“, so Mair. „Die trifft uns in Mark und Bein.“ Wie berichtet, strich der Staat Fördergelder für die Gymnasien, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau geflossen wären. Ohne ein Ersatzprogramm entgingen dem Kreis 20 Millionen Euro.

Zu schlechter Letzt hängt die Bezirksumlage wie ein Damoklesschwert über dem Landkreis. Mair befürchtet, dass der Bezirk den Hebesatz von derzeit 22 Prozent weiter erhöht.

Der Haushalt 2022 des Landkreises Dachau in Zahlen - Volumen Verwaltungshaushalt: 184,32 Millionen Euro Wichtigste Ausgaben: soziale Sicherung (49 Millionen Euro), Bezirksumlage (46,84 Millionen Euro), Personalkosten (30,97 Millionen Euro), Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (36,17 Millionen Euro), Zuwendungen und Zuschüsse (16,98 Millionen Euro). Wichtigste Einnahmen: Kreisumlage 104,34 Millionen Euro), Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (42,85 Millionen Euro), allgemeine Finanzzuweisungen (34,05 Millionen Euro). - Volumen Vermögenshaushalt: 22,82 Millionen Euro. Wichtigste Ausgaben: Baumaßnahmen (11,38 Millionen Euro), Vermögenserwerb (7,04 Millionen Euro), Wichtigste Einnahmen: Kreditaufnahmen (9,50 Millionen Euro), Kostenbeiträge und Investitionszuweisungen (7,34 Millionen Euro), Zuführung vom Verwaltungshaushalt (3,23 Millionen Euro), Entnahme aus Rücklagen (3,15 Millionen Euro). - Entwicklung der Verschuldung: 2022 (20,5 Millionen Euro), 2023 (60,3 Millionen Euro), 2024 (110,6 Millionen Euro), 2025 (168,6 Millionen Euro).

Wie sehr die finanzielle Lage den Kreisräten Sorge bereitet, wurde bei traditionellen Haushaltsreden deutlich.

Landrat Stefan Löwl zum Haushalt 2022: „Landkreis steht vor riesen Herausforderungen“

Der „Macher“ (O-Ton Stefan Kolbe) machte dabei den Anfang. „Der Landkreis steht vor riesen Herausforderungen“, meinte er und fügte hinzu, dass er „harte Diskussionen“ im Kreistag erwarte rund um die Frage: Was kann sich der Landkreis fürderhin leisten und was nicht.

Weiter dachte der Landrat an die derzeitigen Krisen und die damit steigenden Anforderungen an den Geldbeutel, aber auch ans Personal. Dazu ließ er wissen, dass seine Mitarbeiter alleine in Sachen Geflüchtete aus der Ukraine bis jetzt sage und schreibe 18 000 Überstunden geleistet hätten. Löwl: „Wir werden uns im Katastrophenschutz ganz anders aufstellen müssen.“

Stefan Kolbe (CSU) zu Haushalt: „ausgewogen, schlüssig und genehmigungsfähig“

Die Sache mit den Überstunden griff Stefan Kolbe auf, dem es ein „Herzensanliegen“ war, sich „beim Stefan“ und dessen Team zu bedanken. Diese hätten ein „immenses Engagement in der Ukrainekrise gezeigt“ und seien „sofort in der Spur gewesen“, als die ersten Notleidenden in den Landkreis gekommen seien.

Den Haushalt bezeichnete der CSU-Fraktionschef als „ausgewogen, schlüssig und genehmigungsfähig“. Freilich prognostizierte auch Kolbe „schwierige Zeiten“ und nannte Beispiele: die hohen Defizite beim Öffentlichen Personennahverkehr, „den wir uns auch leisten wollen“, die hohen Kosten für die soziale Sicherung, die mehr als ein Viertel der Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen, oder die 31 Millionen Euro, die der Kreis fürs Personal ausgibt.

Achim Liebl (Grüne): „Wir stellen uns die Frage, ob uns die Bauvorhabensummen nicht überlasten“

Dass künftig „strikte Haushaltsdisziplin und Entlastungen“ vonnöten sind, wissen auch die Grünen um Fraktionschef Achim Liebl. „Es ist uns klar, dass Abstriche signifikant zu Lasten der freiwilligen Leistungen und insbesondere der Ökologie, der Nachhaltigkeit und des dringend notwendigen Klimaschutzes gehen werden, was ein Teufelskreis wäre. Wir stellen uns die Frage, ob uns die Bauvorhabensummen nicht überlasten“, so Liebl.

Marianne Klaffki (SPD): „Kultur ist Lebensmittel!“

Der Landkreis müsse seine „Entscheidungen mit ganz besonders großer Klugheit treffen, damit wir die Handlungsfähigkeit des Landkreises, nämlich die Erfüllung der Pflichtaufgaben, aber auch der sogenannten freiwilligen Leistungen weiter erhalten“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Marianne Klaffki.

Großes Augenmerk sei dabei auf den Wohnungsmangel, die hohen Mieten und Lebenshaltungskosten zu legen, so Klaffki, die ihr Augenmerk auf die Kulturförderung richtete. Diese, meinte sie, sei keineswegs zu vernachlässigen. Denn: „Kultur ist ein Lebensmittel!“

Dagmar Wagner (FW): „Augenmaß ist gefragt“

Dagmar Wagner, Fraktionssprecherin der Freien Wähler Landkreis, hatte bei ihren Ausführungen die Gemeinden im Blick. Durch Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 49 Prozent habe der Kreis zwar einen „größeren finanziellen Spielraum“. Doch die Leistungsfähigkeit der Gemeinden sei begrenzt. „Hier kann es nicht immer nach oben gehen. Augenmaß ist gefragt“, so Bergkirchens zweite Bürgermeisterin.

Wolfgang Moll (Wir) gegen Haushalt: „Wir müssen auf Sicht fahren“

Einzelkämpfer Moll fürchtet, dass sich der Landkreis, „das, was wir vorhaben, nicht leisten kann und nicht leisten darf“. Der Neubau des Landratsamts „muss zurückgestellt werden“, meinte er. Stattdessen müsse man „auf Sicht fahren und nicht meinen, es wird schon gut gehen“.

Auch Jonathan Westermeier (Die Linke/Die Partei) lehnt Haushalt ab

„Wir befinden uns in der größten Krise, die es seit der menschlichen Zivilisation gibt: der Klimakrise“, behauptete schließlich Jonathan Westermeier (Die Linke/Die Partei). Diese Tatsache sei im Haushalt nicht gewürdigt worden. Daher sein „Nein“ zum Etat.

