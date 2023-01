Dachauer Tafel macht Hausputz nach einem anstrengenden Jahr 2022

Teilen

Fleißig am Putzen: Conny Chlistalla, Marlene Penk, Anita Shah, Lara Hauer, Ingrid Schlatterer, Albert Solleder, Michael Federwisch, Barbara Mooseder, Peter Will und Edda Drittenpreis (hinten) beim Hausputz in der Tafel (von links). © brk

Die Dachauer Tafel zieht Bilanz und berichtet von steigende Nachfrage, immer mehr Auflagen und einer hohen Spendenbereitschaft.

Dachau – Zum Start ins neue Jahr haben Helfer die Räume der Dachauer Tafel auf Hochglanz gebracht. Einen Tag lang räumten rund 40 freiwillige die Regale im Verkaufsraum aus und reinigten sie gründlich. Die Lager- und Kühlräume wurden gesäubert und aufgeräumt, die Böden gründlich geschrubbt. „Mit vereinten Kräften schaffen wir das“, berichtet die Tafel-Leiterin Edda Drittenpreis mit Stolz auf ihr fleißiges und zuverlässiges Team.

Sie blickt auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück. „Das hat uns sehr viel abverlangt“, sagt sie. „Wir hatten die Kontaktbeschränkungen und gleichzeitig einen sehr hohen Zuwachs an Bedürftigen. Familien, die vorher an der Einkommensgrenze waren, können jetzt mit den Preissteigerungen nicht mehr leben, von den Rentnern ganz zu schweigen. Die trifft es besonders hart. Zusätzlich kommen auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Tafel.“ Einige neue Kunden konnten gar nicht aufgenommen werden, denn die Personalkapazitäten seien an die Grenze geraten, so Drittenpreis.

Für das Jahr 2022 zieht sie Bilanz: Die Tafel versorgte 847 Kunden, davon 309 Kinder, 113 Rentner sowie 319 Menschen mit Migrationshintergrund. Insgesamt wurden 376 neue Tafel-Ausweise ausgestellt. Um diese Versorgung zu gewährleisten, leisteten 40 Mitarbeitende 18 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Ausgabe der Tafel. Die Fahrer, die die Lebensmittel in den Supermärkten abholen, arbeiteten zusätzliche 2000 Stunden, inklusive der Sonderfahrten an den Samstagen.

Die Anforderungen waren im vergangenen Jahr sehr hoch. Wegen der Pandemie wurde die Ausgabe auf zwei Tage in der Woche verteilt. Um unnötig viele Kontakte zu vermeiden, wurden für die Kunden fertige Taschen mit Lebensmitteln gepackt, zum Teil an die Familien geliefert. Von den Supermärkten und Geschäften habe sie wesentlich weniger Ware, vor allem Frischware, bekommen, so die Tafel-Leiterin. Kühl- und Frischware musste zugekauft werden. Andererseits seien die Privatspenden gewachsen. „Diese Hilfsbereitschaft war großartig.“ Wie sehr die Leistung dieser ehrenamtlichen Arbeit in der Bevölkerung geschätzt wird, zeigte sich auch an der Putzaktion. Ewald Zechner, der die Tafel seit Jahren regelmäßig unterstützt, spendierte den Helfern ein großes Büffet.

dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.