Tragödie bei Hebertshausen: Autofahrerin (21) stirbt noch an der Unfallstelle

Zu einem furchtbaren Unfall kam es am Samstagmorgen im Landkreis Dachau: Eine junge Frau starb an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Im Landkreis Dachau kam es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall .

kam es am Samstagmorgen zu einem schweren . Ein Pkw kollidierte mit einem Kleintransporter frontal.

Eine 21-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Hebertshausen - Bei einem schweren Unfall in Lotzbach (Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau) ist am Samstagmorgen eine junge Frau ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei.

Demnach war die 21-jährige Frau aus Haimhausen gegen 10.30 Uhr mit ihrem Hyundai-Kleinwagen auf der Kreisstraße DAH 3 unterwegs. Sie fuhr von Amperpettenbach in Richtung Lotzbach. Etwa 400 Meter vor Lotzbach kam sie aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Hebertshausen/Lkr. Dachau: Auto kollidiert mit Kleintransporter - Frau stirbt

Dort kollidierte sie mit ihrem Auto frontal mit einem Kleintransporter, den ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab lenkte.

Die 21-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert. Doch jede Hilfe kam zu spät. Sie verstarb laut Polizei noch am Unfallort.

Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde nach Polizei-Angaben nur leicht verletzt. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen bzw. technischen Gutachtens hinzugezogen. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Hebertshausen, Ampermoching und Haimhausen eingesetzt. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

