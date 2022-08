Heidi Fitzthum wird 80: „Ich bin ein Mensch, der gerne feiert“

„Ich fühle mich noch nicht wie 80“, sagt Fitzthum, die gestern Geburtstag feierte. © habschied

Dachau – Heidi Fitzthum hat am Dienstag ihren 80. Geburtstag gefeiert. Das dazugehörige Fest findet am kommenden Freitag im Gatshaus Göttler in Schwabhausen statt. Eine Zwei-Mann-Kapelle ist schon bestellt. „Ich bin immer ein Mensch gewesen, der gerne feiert“, sagt sie.

„Ich fühle mich noch nicht wie 80“, sagt Fitzthum. Und: Sie werde 86, ist sie überzeugt. Der Wahrsager ihres Bruders hat ihr das einst prophezeit. Damit sie fit bleibt, geht sie dreimal täglich die zahlreichen Stufen ihres Wohnhauses auf und ab.

Heidi Fitzthum ist am 30. August 1942 in Budweis geboren und verbrachte nach der Flucht elf Jahre in Abensberg, wo sie gemeinsam mit fünf Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist. Als der Vater Arbeit bei MAN bekam, zog die Familie nach Dachau.

Heidi Fitzthum ist als kompetente Anlaufstelle für Babyausstattung und Kinderbekleidung in Erinnerung. Denn 25 Jahre führte sie den Laden – vormals Kinderwagen-Fischer, den sie seit ihren Lehrjahren kannte. Glück und Wohlstand war ihr nicht beschieden. Nach der ersten Ehe ging auch die zweite schief, der Laden lief irgendwann auch nicht mehr. Und Heidi Fitzthum blieb auf einem Berg Schulden sitzen. Wertvolle Jahre, in denen andere sich schon längst auf der sicheren Seite wissen, hat sie gerackert, hat am Minimum gelebt, um die Altlasten zu tilgen. Daneben fand sie noch Zeit und Energie, in der Stadtpolitik mitzuwirken: Seit 1996 saß sie zehn Jahre lang für die ÜB im Stadtrat.

2011 wurde sie für ihre unermüdlichen Verdienste mit dem Kron-Maus-Kulturpreis der ÜB ausgezeichnet. Denn, dass der Dachauer Kinderfestzug nach fast 20-jähriger Pause jedes zweite Jahr am ersten Volksfestsonntag durch Dachau zieht, ist allein Heidi Fitzthums Hartnäckigkeit zu verdanken: 1989, ein Jahr nach dem Tod der ursprünglichen Initiatorin Margarete Kron, hat sie das Großereignis mit einer Handvoll Helfern wiederbelebt und steckt seither viel Zeit und Herzblut in die Organisation des Spektakels. Auch den Dachauer Faschingszug hat Heidi Fitzthum einst vor dem Aus gerettet, als sie im Jahr 2000 den Faschingsverein gründete – bevor er dann doch 2014 gestorben ist.

Das ihr Blick in die Zukunft gerichtet ist, zeigt ihr Vorhaben, sich schon im Herbst mit ihren Mitstreitern zu treffen, um den Kinderfestzug 2023 zu planen. „Schließlich ist ein Jahr Vorbereitung nötig, was vielen Leuten nicht bewusst ist“, so Fitzthum. Bis dahin versuche ich fit zu bleiben und ohne Hilfe auszukommen.

hab/don