Heiraten am Strand von Bali? So einfach ist das nicht - Standesbeamte erklären die bürokratischen Hürden bei der Hochzeit

Viele Verliebte nutzen den Valentinstag, um der Freundin (oder dem Freund) ganz romantisch einen Heiratsantrag zu machen. Aber Vorsicht! Spätestens bei der Hochzeitsplanung endet die Romantik – und die Bürokratie übernimmt.

Dachau – Stadtrat und Volksreferent Robert Gasteiger berichtete im Interview mit der Heimatzeitung vor einem Jahr von seinem großen Traum: einer Hochzeit auf dem Dachauer Volksfest! Diesen Traum muss Gasteiger, bei aller Liebe, aber begraben. Denn: Heiraten ist in Deutschland nur nach strengen bürokratischen Richtlinien möglich. Und eine Hochzeit im Bierzelt ist da genauso wenig vorgesehen wie eine Trauung im Dachauer Schloss oder ein Ja-Wort unter der 400 Jahre alten Linde von Edenholzhausen.

Tatsächlich darf eine Hochzeit nur in einem offiziell als Eheschließungsort gewidmeten Raum stattfinden. Welcher Ort entsprechend gewidmet wird, entscheiden dabei der Stadtrat beziehungsweise die Gemeinderäte. In der Großen Kreisstadt – wie in den meisten Landkreisgemeinden – darf nur im Rathaus geheiratet werden. In Erdweg dürfen sich Liebende zusätzlich im Wirtshaus das Ja-Wort geben. Und da im Trauzimmer in Odelzhausen nur zwölf Stühle für Gäste Platz haben, überlegte der Gemeinderat zuletzt, noch eine alternative Örtlichkeit – etwa „ein schönes Gartengrundstück“ – zum Eheschließungsort zu widmen.

Hochzeiten auf den bayerischen Schlössern? Gibt es nicht!

Was definitiv nicht geht: eine Hochzeit im Dachauer Schloss. Laut Hauptamtsleiter Josef Hermann würden diesbezüglich immer wieder Paare anfragen, und auch der Stadtrat würde einer Widmung grundsätzlich zustimmen, aber, so Hermann, „die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung will das nicht“.

Sabine Ostermeier, Standesbeamtin in Indersdorf und damit auch zuständig für Paare aus Petershausen, Weichs, Vierkirchen und Röhrmoos, darf ebenfalls nur im Rathaus trauen. Sie hat für Paare auf der Suche nach exotischeren Hochzeitslocations aber immer einen Tipp parat: „Heiraten Sie bei uns klein. Und anschließend machen Sie eine freie Hochzeitszeremonie mit einem Redner und Gästen anderswo!“

Vor der Hochzeit im Ausland steht das Ehefähigkeitszeugnis

Doch auch dieses „anderswo“ hat seine Tücken. Wer nämlich romantisch am Strand von Bali oder am Ufer des Gardasees heiraten will, sollte sich im Vorfeld gut informieren, welche Papiere und Dokumente nötig sein werden, um – erstens – an der Wunschlocation ja sagen zu dürfen und – zweitens – diese Eheschließung im Heimatstandesamt nachträglich beurkundet zu bekommen.

Eines dieser wichtigen Papiere ist – unter anderem – das Ehefähigkeitszeugnis. Da viele EU-Länder ihren Bürgern dieses Zeugnis ausstellen, ist eine Hochzeit zwischen einer Dachauerin und einem – beispielsweise – Franzosen kein allzu großer Aufwand. Will die Dachauerin jedoch einen Thailänder heiraten, wird es laut Ostermeier schwierig: „Dann muss das Oberlandesgericht dem Mann eine Befreiung von der Zeugnispflicht erteilen.“ Stelle sich im Zuge dieses Verwaltungsakts heraus, dass der Thailänder in seiner Heimat bereits verheiratet ist, gibt es keine Befreiung – und auch keine Ehe.

Zumindest bei der Deko können die Heiratenden mitbestimmen

Immerhin: Bei der Gestaltung der Zeremonie im Rathaus dürfen die Paare mitreden. In Indersdorf etwa dürfen die Brautleute laut Sabine Ostermeier das Hochzeitszimmer nach Herzenslust dekorieren – unter der Bedingung, „dass sie am Ende alles wieder mitnehmen“! Und auch in Dachau, betont Josef Hermann, können sich die Paare in Deko-Fragen mit der Verwaltung „abstimmen“. Auch bei der Wahl des Standesbeamten dürfen die Hochzeitswilligen „Wünsche äußern“. Ob der OB allerdings höchstpersönlich seines Amtes waltet, hängt vom Terminplan des Rathaus-Chefs ab.

Sicher ist: Die Paare dürfen – nach Zahlung der Hochzeitsgebühr in Höhe von 60 Euro – zumindest anziehen was sie wollen. In Dachau etwa, berichtet Hermann, habe ein Ehemann auch schon mal einen Malerkittel zu seiner Hochzeit getragen.

Bei der katholischen Kirche geht es einfacher

Die katholische Kirche sieht die Sache mit der Location übrigens ein wenig lockerer als der Staat. Wie Michael Benz von der Abteilung Kirchenrecht bei der Erzdiözese München-Freising erklärt, sind Hochzeiten zwar grundsätzlich als Gottesdienste zu verstehen und müssen als solche in Kirchen stattfinden. Aber: Diese Kirche muss keine Pfarrkirche sein; möglich seien – im In- wie im Ausland – auch Kapellen oder Filialkirchen sowie Plätze, auf denen Bergmessen stattfinden. Die berühmte Hochzeitskapelle in Las Vegas aber ist Benz zufolge nicht geeignet, da diese laut Benz eine Grundvoraussetzung nicht erfüllt: „Sie ist nicht katholisch.“ Wer jedoch gerne in einer Kirche am Gardasee heiraten will, den, so verspricht Kirchenrechtler Benz, „unterstützt die Erzdiözese gern mit den nötigen Unterlagen“.