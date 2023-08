Heiß, voll und fast wie früher - doch Festwirt Ewald Zechner will nicht mehr

Von: Stefanie Zipfer

Ein wenig Abkühlung von der Sommerhitze verschafften die rasanten Fahrgeschäfte den Besuchern. Über 300 000 junge wie alte kamen in diesem Jahr auf die Thomawiese. © Habschied

Mit deutlich über 300 000 Besuchern kratzte das diesjährige Dachauer Volksfest an den Rekordzahlen des Jahres 2018. Die coronabedingte Zurückhaltung vor allem der älteren Mitbürger sei nun endgültig vorbei, jubeln die Festwirte. Schlechte Nachrichten kommen nur von der Polizei: Selten habe es so viele Angriffe auf Beamte gegeben wie heuer.

Festwirt Ewald Zechner schmeißt hin

Gestern Abend, kurz vor Ende des diesjährigen Volksfests, ließ Festwirt Ewald Zechner noch eine Bombe platzen. Nach neun Jahren auf dem Dachauer Volksfest will er nun für „ein paar Jahre“ eine Pause einlegen. Stattdessen wolle er sich verstärkt um sein Tagesgeschäft – sprich seinen Imbiss „Zum Gasteiger“, sein Gasthaus Liegsalz in Pellheim sowie sein Catering – kümmern und zudem das Volksfest in der Dachauer Partnerstadt Fondi ausrichten. Diese Entscheidung, betont Zechner, sei ihm nicht leichtgefallen, er habe „lange überlegt“. Doch die überbordende Bürokratie, immer weiter steigende Energie- und Personalkosten sowie dann noch das unter Dachauern weit verbreitete Vorurteil, dass er sich als Festwirt „die Taschen immer voller“ mache, hätten letztlich den Ausschlag gegeben. Wann er wieder auf das Volksfest zurückkommt? „Das weiß ich nicht, aber irgendwann bestimmt!“ zip

Dachau – Die „Corona-Handbremse“, wie Kulturamtsleiter Tobias Schneider es nennt, habe sich in diesem Jahr endlich gelöst. Mit „deutlich über 300 000 Besuchern“ war das diesjährige Volksfest damit nicht nur „sehr sehr gut besucht“, sondern auch „wesentlich stärker als letztes Jahr“. Schneider, im Rathaus verantwortlich für die Ausrichtung der Traditionsveranstaltung, schätzt sogar, dass die diesjährigen Zahlen „nur knapp“ unter den Rekordwerten aus dem Jahr 2018 gelegen hätten. Damals, zur Erinnerung, hatten an einzelnen Tagen die Zelte sogar wegen Überfüllung schließen müssen.

Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Schausteller war der Kinderfestzug ein Erfolg. © Habschied

Dass es in diesem Jahr nicht so weit kam – „außer dem Montag vor dem Feiertag, da waren wir in der Nähe der Schließung“ – führt Schneider auch auf die Entscheidung der Stadt zurück, erstens den Biergartenbereich rund um das große Festzelt zu vergrößern, und zweitens auch kleineren Betrieben, wie etwa den Wirten der „Tante Frieda“, „Saloniki“ oder „Dal Faggio“, kleinere Sitz- oder Barbereiche zu ermöglichen. Dadurch, so Schneider, habe man immer noch irgendwo einen Platz gefunden. Angesichts des heißen Wetters seien die Biergärten ohnehin „ein Segen für die Leute“ gewesen.

Was Schneider wie auch die Festwirte als Hauptgrund für den Erfolg des diesjährigen Volksfests ausmachen: die Rückkehr der älteren Mitbürger. Endlich seien wieder „alle Altersschichten“ da gewesen, so Schneider. Der Seniorennachmittag der Stadt sei entsprechend „deutlich besser besucht gewesen als vergangenes Jahr“. Schneiders Fazit: „Die Leute haben sich wieder getraut!“ Andrea Schneider vom s’Ziegler-Partyzelt sagt ebenfalls: „Das Wort Corona wurde nicht ein einziges Mal in den Mund genommen, es war kein Thema mehr!“ Ihr Fazit: „Die Normalität hat uns wieder zurück!“

Das bestätigt auch Rudolf Stauß vom Franziskaner-Garten: „Alle wollten wieder ein bisschen feiern – und das haben sie bei uns getan und genossen!“ In seinem Zelt hätten wieder Alte, Junge, Mütter mit Kinderwagen oder Rentner mit Rollator zusammen gesessen. „Es war definitiv viel besser als letztes Jahr“, so Stauß. Die Corona-Zurückhaltung sei damit „Gott sei Dank endgültig vorbei“.

Christian Hefele vom Schweiger-Zelt schränkt die Rückkehr zur Normalität aber ein: Ja, die Besucherzahlen näherten sich wieder den Vor-Corona-Jahren an. Der Umsatz dagegen sei geringer. Hefele fasst es so zusammen: „Die Leute essen weniger.“ Ob diese Zurückhaltung der Hitze geschuldet oder an einer allgemeinen Konsum-Zurückhaltung liegt, vermag Hefele nicht abzuschätzen. Er ist sich angesichts seines stets vollen Biergartens aber sicher: „Ich werde einen Antrag stellen, ob ich den Bereich nächstes Jahr vergrößern darf!“

Auch Paul Tille, Sprecher der Schausteller, ist – grundsätzlich – zufrieden mit dem Volksfest. Die Fahrgeschäfte seien gut frequentiert gewesen, der Kinderfestzug am ersten Sonntag habe gerade den „Spiel-Geschäften“ gute Umsätze gebracht, Eis und kühle Schokofrüchte seien angesichts des heißen Wetters ohnehin der Renner gewesen.

Dennoch hat Tille einen Punkt, mit dem er nicht so ganz glücklich war in diesem Jahr: „Das Publikum hat sich gewandelt.“ Grund: die vielen, auf der ganzen Thomawiese verteilten Ausschankflächen. Dadurch könne überall, „auch auf der Straße“, getrunken werden. Für Familien habe dies einen abendlichen Volksfestbummel unattraktiv gemacht. „Die Leute stehen mit Flaschen und Gläsern auf der Straße“, so Tille, dies sei „ein Störfaktor“. Andernorts, etwa auf dem Oktoberfest, würden Straße und den Schankflächen besser getrennt. In Dachau, findet er, sei in diesem Punkt mittlerweile „eine Grenze überschritten“ worden.

Eine Grenze überschritten wurde auch für die Polizei am vergangenen Wochenende. Wie Sprecher Matthias Kammerer erklärt, wäre die Volksfest-Bilanz aus Polizeisicht gut ausgefallen – wenn die letzten drei Tage nicht gewesen wären. Da habe man „eine deutliche Steigerung an Straftaten und vor allem Gewaltdelikten“ feststellen können – auch gegenüber Polizeibeamten. Seine Kollegen hätten sich Beleidigungen und Angriffe gefallen lassen müssen, vier Kollegen, so Kammerer seien sogar leicht verletzt worden. Die Täter werden sich dafür aber auf eine empfindliche Strafe einstellen müssen. Bei Angriffen auf Polizisten, betont Kammerer, „da sehen wir schwarz, das tolerieren wir nicht“!