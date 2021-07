Heizpilz-Fall: Der Ton wird immer schärfer

Geben Wärme an die Gäste ab: Heizpilze.

Nächste Runde im Prozess um den Feuerwehr-Faschingsball 2018

Von Stefanie Zipfer schließen

Das juristische Nachspiel des Feuerwehr-Faschingsballs 2018 geht in die Verlängerung. Auch beim gestrigen Termin vor dem Münchner Landgericht konnte nicht geklärt werden, wer denn nun Schuld daran trägt, dass ein Heizpilz umgefallen und ein Ballgast verletzt worden war. Stattdessen gab es explizite Vorwürfe, implizite Unterstellungen und offene Kritik am Gutachter.

Dachau/München – Zugegeben, der Vorfall ist nun schon ziemlich lange her, und das juristische Tauziehen um Schadensersatz geht ja nun auch schon eine Weile. Zur Erinnerung: Beim Feuerwehrball Anfang Februar 2018 hatte ein umstürzender Heizpilz, der im Raucherbereich vor dem Thomahaus aufgestellt war und vermutlich von einem betrunkenen Ballgast umgerissen worden war, eine junge Dachauerin verletzt. Vertreten von ihrem Anwalt Peter Bürgel fordert die Studentin nun Schmerzensgeld von der Dachauer Feuerwehr; ein erster Gerichtstermin vor dem Landgericht im Februar 2020 endete ohne Ergebnis. Seitdem wurden Schriftsätze ausgetauscht und auch ein Gutachten erstellt, das die Frage klären sollte: Hat sich die Feuerwehr ausreichend um die Sicherheit ihrer Gäste gekümmert?

Doch trotz der langen Zeit, die sich das Verfahren zieht, wurde es gestern vor dem Landgericht wieder emotional – vor allem zwischen dem Vorsitzenden der Feuerwehr, Stefan Fichtl, und seinem ehemaligen Dienstherrn, dem früheren Oberbürgermeister und jetzigen Klagevertreter Peter Bürgel. Richterin Dr. Agnes Winkler hatte zwischenzeitlich alle Mühe, die beiden Seiten im Zaum zu halten: „Herr Bürgel, jetzt is a Ruh!“ oder „Herr Fichtl, keine Vorwürfe!“, schimpfte sie.

Feuerwehr lehnt gütliche Einigung ab

Um es vorweg zu nehmen: Geklärt ist die Sache auch nach der gestrigen Verhandlung nicht. Eine gütliche Einigung lehnt die Feuerwehr ab. Und für ein Urteil, das Feuerwehr-Vorsitzender Fichtl einfordert, hat auch das von Dipl.-Ing. Wolfgang Burgert erstellte Gutachten zu wenig Fakten ergeben.

Der Münchner Bauingenieur stellte nämlich zwar einerseits fest, dass der Heizpilz nur umgekippt war, weil er offensichtlich von einer – nach wie vor unbekannten Person – umgerissen worden war. Andererseits musste Bungert zugeben, dass er für sein Gutachten nicht am Unglücksort war und für seine Annahmen einen standardmäßigen Heizpilz, wie er in der Gastronomie verwendet wird, heranzog.

Und dies war der Punkt, den Bürgel kritisierte. „Wir legen Wert darauf, dass wir der Sache nachgehen, wir brauchen eine vollständige Rekonstruktion, um die Sache aufzuklären“, so Bürgel. Dafür sei es unabdingbar, „dass der Heizpilz identifizierbar ist“.

Insofern verstehe er erstens nicht, „warum der Gutachter nicht vor Ort war“ und zweitens die Feuerwehr – Bürgel sprach sie immer nur als „die Beklagte“ an – heute nicht mehr wisse oder wissen wolle, von wem sie die Heizstrahler damals für den Ball ausgeliehen habe. „Es kann doch nicht sein“, so Bürgel, „dass ein gut geführter Verein mit solchen Heizstrahlern arbeitet und heute nicht mehr weiß, wo sie hergekommen sind!“

Ausführlicher Sicherheits-Check vor dem Ball

Vorsitzender Fichtl wehrte sich. Die Feuerwehr habe es ihren Gästen mit den Pilzen im Raucherbereich bequemer machen wollen, auch Bürgel habe sich nach Fichtls Erinnerung immer gern zum Rauchen unter die Heizstrahler begeben. Zudem habe vor dem Ball noch ein ausführlicher Sicherheitscheck der Strahler stattgefunden. Allerdings habe es für ihn zum Zeitpunkt des Unfalls eine höhere Priorität gehabt, sich um die Verletzte zu kümmern, als sich um ein Foto und eine genaue Dokumentation des umgefallenen Strahlers zu bemühen. Klar, so Fichtl weiter, kenne er die Namen der beiden Heizpilz-Verleiher, aber wer von den betreffenden Herren exakt das Teil gegeben hätte, das an jenem verhängnisvollen Abend umgerissen worden war, könne er doch heute nicht mehr wissen!

Da Bürgel jedoch unterstellte, dass es sich bei dem betreffenden Heizpilz lediglich um einen „Terrassenheizstrahler“ handelte, der in der ungeordneten Situation eines Feuerwehrballs niemals hätte aufgestellt werden dürfen, fasste Richterin Winkler es in Richtung der Feuerwehr so zusammen: Sie fürchte, Fichtl würde die beiden Heizpilz-Verleiher nun als Zeugen „beschaffen müssen“.

Feuerwehr-Anwalt Michael Reindl war sauer und wetterte in Richtung seines Kollegen Bürgel, dieser würde nur auf die neuen Zeugen beharren, da ihm „die Felle davonschwimmen“. Denn auch Richterin Winkler warnte schon einmal, dass es unter Umständen nie mehr herauszufinden sein wird, welcher Art der Unfall-Pilz war.

Dennoch wird das Verfahren fortgesetzt. Ein Termin steht noch aus.