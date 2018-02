Nacht der Medizin im Klinikum Dachau

Das Helios Amper-Klinikum Dachau öffnet am Donnerstag, 1. Februar, seine Türen und lädt zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Von 17 bis 21 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, das Haus und seine Fachabteilungen kennenzulernen.

Dachau– Bei Rundgängen durch die Klinik öffnen sich Türen, die sonst für Besucher verschlossen bleiben. So können unter anderem der OP, der Kreißsaal, das Schlaf- sowie das Herzkatheterlabor besichtigt werden; erstmals werden zudem die neuen Räumlichkeiten des Erweiterungsbaus vorgestellt. Medizin hautnah – unter diesem Motto lernen die Besucher etwa am Nahttrainer bei der Viszeralchirurgie, wie man Wunden richtig vernäht. Bei BMI- und Blutzuckermessungen können Gäste ihren Gesundheitszustand testen lassen. Es gibt verschiedene Ultraschalluntersuchungen der Fachbereiche, außerdem bietet die Physiotherapie wohltuende Massagen an. Speziell für Kinder gibt es lustige Animationen und einen Gips-Kurs.

Besucher haben die Gelegenheit, sich zu aktuellen Gesundheitsthemen zu informieren. Auf dem Programm stehen kurze Vorträge – zum Krankheitsbild Herzinfarkt, der Behandlung von Myomen oder Metastasen. Im Themenparcours können sich Interessierte über die Ernährung bei Diabetes, die Behandlung von chronischen Schmerzen, die Basisreanimation in Notfällen oder die Ausbildungsgänge in der Pflege des Dachauer Klinikums informieren. An der kostenlosen Smoothie-Bar gibt es gesunde Drinks – und für persönliche Erinnerungsfotos steht eine Fotobox parat. dn