Kreisbrandinspektion Dachau verabschiedet vier Mitglieder

Teilen

Wolfgang Faltermeier (Mitte) mit stellvertretendem Kommandant Stefan Kürzinger, Kreisbrandrat Georg Reischl, Landrat Stefan Löwl und Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser (v.l.). © KFV Dachau

Die Kreisbrandinspektion Dachau verabschiedet und ehrt vier Mitglieder für langjährigen Einsatz

Landkreis – Vier ehemalige Mitglieder der Kreisbrandinspektion sind nun offiziell verabschiedet worden. Landrat Stefan Löwl und Kreisbrandrat Georg Reischl würdigten die Verdienste der verdienten Kameraden Wolfgang Faltermeier, Gerhard Beck, Hans Huf und Stefan Singer und bedankten sich für das langjährige Engagement.

Kreisbrandmeister a.D. Wolfgang Faltermeier

Wolfgang Faltermeier stand 24 Jahre lang als Kommandant an der Spitze der Feuerwehr Karlsfeld – „eine für heutige Verhältnisse unvorstellbar lange Zeit für solch ein verantwortungsvolles Ehrenamt“, so Pressesprecher Maximilian Reimoser. In dieser Zeit ist viel passiert; unter anderem wurde die Wehr an die gestiegenen Anforderungen einer dynamisch wachsenden Gemeinde angepasst. Auch beruflich hat er sich dem Thema Feuerwehr voll und ganz verschrieben und war bis zum Renteneintritt als Leiter der Werkfeuerwehr Krauss-Maffei in München-Allach tätig.

Aufgrund seiner hervorragenden Fachkenntnisse war von 2003 bis 2019 Kreisbrandmeister im Landkreis Dachau in verschiedenen Bereichen von Bergkirchen bis Vierkirchen tätig. Für seine herausragenden Verdienste um das Feuerwehrwesen im Landkreis Dachau wurde Wolfgang Faltermeier bereits 2011 mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Für sein besonderes Wirken in der Kreisbrandinspektion sowie im Verband wurde Wolfgang Faltermeier zum „Ehrenkreisbrandmeister“ ernannt und erhielt als Würdigung seines jahrzehntelanges Engagements das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold verliehen.

Kreisbrandinspektor a.D. Gerhard Beck

Seit nunmehr 30 Jahren ist Gerhard Beck aktives Mitglied der Feuerwehr Hohenzell. Bis März 2019 übte er 18 Jahre lang das Amt des ersten Kommandanten seiner Heimatfeuerwehr aus. In seiner Amtszeit wurde unter anderem ein neues Feuerwehrhaus errichtet sowie ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug beschafft, bei beiden Investitionen war er maßgeblich beteiligt. Auch beruflich hat sich Gerhard Beck um das Feuerwehrwesen verdient gemacht.

Nachdem er von 2001 bis 2003 an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal den Aufstieg in den gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst absolviert hat, war er jahrelang als Fachberater für Brand- und Katastrophenschutz in der Regierung von Schwaben tätig. „Mit seinen Erfahrungen und Kontakten aus dieser Zeit war er auch immer ein wertvoller Berater für unseren Landkreis“, so Reimoser.

Von August 2004 bis April 2013 war Gerhard Beck Kreisbrandmeister für den Fachbereich Vorbeugender Brandschutz, nach einer kurzen Pause wurde er im Juli 2016 wieder in die Kreisbrandinspektion berufen, diesmal als Gebietskreisbrandmeister für die Gemeinden Altomünster und Hilgertshausen-Tandern. Aufgrund seines großen Fachwissens und Engagements wurde er im Oktober 2018 zum Kreisbrandinspektor für den Bereich West ernannt. Bereits 2019 wurde er für seine besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Kreisbrandmeister a.D. Hans Huf

Hans Huf begann seine Feuerwehrlaufbahn 1977 in seiner Heimatgemeinde Karlsfeld und trat dort als aktives Mitglied bei. Nach dem Besuch einer Vielzahl von Lehrgängen wurde er von der Feuerwehrführung mit verantwortungsvollen Funktionen betraut; im Laufe der Zeit wurde aus dem Hobby „Feuerwehr“ sein Hauptberuf – er wurde hauptamtlicher Gerätewart bei der Karlsfelder Feuerwehr.

Die Kreisbrandinspektion Dachau bestellte ihn ab 1997 zum Kreisbrandmeister für den Landkreis Dachau mit eigenem Bereich. Mit der Umstrukturierung der Kreisbrandinspektion im Jahre 2004 wurde er als Kreisbrandmeister „Technik und Gefahrgut“ eingesetzt, zuletzt war er als Gebiets-KBM für die Gemeinden Haimhausen und Hebertshausen eingesetzt. „Mit Hans Huf ist im Juli 2022 das Inspektionsmitglied mit der derzeit längsten Dienstzeit auf eigenen Wunsch aus der Kreisbrandinspektion ausgetreten“, so Reimoser in der Pressemitteilung.

Bereits 2006 erhielt Hans Huf das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, nun folgte das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Außerdem wurde Hans Huf für sein langjähriges Engagement zum Ehrenkreisbrandmeister im Landkreis Dachau ernannt. Daneben wurde Hans Huf von Landrat Stefan Löwl für sein 25-jähriges Dienstjubiläum im Landratsamt Dachau geehrt.

Kreisbrandmeister a.D. Stefan Singer

Mit Stefan Singer hat im Juli 2022 „ein geschätzter junger Kamerad“, so Maximilian Reimoser, auf eigenen Wunsch die Kreisbrandinspektion verlassen, um sich seinen neuen Aufgaben als stellvertretender Kommandant seiner Heimatfeuerwehr Indersdorf zu widmen. Im Juni 2018 wurde Singer zum Kreisbrandmeister für den Fachbereich Gefahrgut bestellt, „eine besonders anspruchsvolle Aufgabe“, so Reimoser.

Dieses Amt bekleidete Stefan Singer gut vier Jahre lang. In dieser Zeit etablierte er die Messkomponente des Landkreises Dachau, die in seiner Heimatwehr stationiert ist. Zusammen mit engagierten Kameraden aus Indersdorf entwickelte er eine Messstrategie für Gefahrguteinsätze. Als Dank für seine geleisteten Dienste erhielt Stefan Singer ein kleines Geschenk der Kreisbrandinspektion.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.