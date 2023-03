Herkulesaufgabe Integration: Landrat Löwl lud zum Bürgerdialog - Und erhielt wertvollen Rat

Von: Nikola Obermeier

Viele Mitglieder der Helferkreise kamen zum Bürgerdialog mit – unter anderem – Landrat Stefan Löwl, Stephan Dünnwald, Bettina Nickel (vorne von rechts) sowie Joachim Jacob (Dritter von links) © HAB

Landrat Stefan Löwl hat die Bürger eingeladen, über das Thema Integration und Migration zu sprechen. Rund 90 Besucher kamen, der Großteil Mitglieder aus den Helferkreisen im Landkreis. Das Podium war hochkarätig besetzt – und der Landrat erhielt einen wertvollen Rat.

Dachau – Angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise klagen Dachauer Lokalpolitiker, angeführt von Landrat Stefan Löwl, seit mehreren Wochen über die kaum mehr zu bewältigenden Integrationsaufgaben, sie schreiben Brandbriefe nach Berlin.

Bald wird die erste Turnhalle im Landkreis mit Geflüchteten belegt (siehe Kasten ganz unten). Doch scheinbar beschäftigt das Thema die Menschen nicht so sehr, als dass sie zahlreich in einen Dialog mit dem Landrat treten wollten: Zum „Bürgerdialog“ des Landratsamtes am Mittwochabend im Adolf-Hölzel-Haus kamen zwar rund 90 Gäste, darunter aber zahlreiche Mitglieder aus den Helferkreisen. Ein wenig enttäuscht war der Landrat, dass keine Wirtschaftsvertreter gekommen waren – bis auf eine Dame. „Ich habe unsere Wirtschaft eingeladen, aber offenbar ist das Thema dort noch nicht angekommen.“

Hochkarätiges Podium beim Bürgerdialog zum Thema Integration in Dachau

Wie gelingt die Integration von geflüchteten Menschen – und wo liegen die Grenzen des Zuzugs? Diese Fragen standen im Adolf-Hölzel-Haus im Mittelpunkt. Wohnen und Arbeit, das seien zwei Schlüssel zur Integration, sagte Stephan Dünnwald, Mitglied im Bayerischen Flüchtlingsrat. Er fing vor 30 Jahren an, sich für Flüchtlinge zu engagieren, wie er berichtete. Und mit Blick auf die aktuelle Situation Bayern hinsichtlich der Integration der ukrainischen Geflüchteten sagt er sogar: „Es sieht ganz gut aus.“

Nicht arbeiten zu dürfen und keine Wohnung zu finden: Das grenzt Menschen aus.

Was man besser machen könnte: Fehlbelegern helfen, eine Wohnung zu finden. Hier verwies er auf ein Projekt in München, bei dem sich ein Verein um die Anmietung kümmert. Zu verbessern seien auch die Bedingungen für Helfer. Des Weiteren hofft Dünnwald, dass wir vom Umgang mit den Ukrainern etwas lernen in Sachen „gute Integration“ – Stichwort: Arbeit. Denn nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte allgemein werden gesucht. „Das Problem wird sich verschärfen.“

Landrat Löwl erklärte, dass die Helferkreise im Landkreis mit einem Budget von 50 000 Euro ausgestattet sind, für Benzingeld, Büromaterial oder um Referenten einzuladen. „So haben wir es jetzt acht, neun Jahre lang geschafft, aber jetzt machen wir die Grätsche.“

Außerdem wies Löwl Dünnwald auf das Wohnungsprojekt der Caritas hin, bei dem die Caritas als Vermittler auftreten sollte zwischen Vermieter und Mieter. Ziel war es, mehr Wohnraum zu generieren und den Wohnungsleerstand zu verringern. „Allerdings gab es kein Interesse“, so der Landrat. Doch Dünnwald ließ sich damit nicht abspeisen und forderte nachdrücklich weiteres Engagement von Löwl.

Chancenaufenthaltsrecht wohl noch nicht beim Ausländeramt „angekommen“.

Kritik an Löwl kam auch von Georg Weigl: Der Koordinator des Indersdorfer Helferkreises schilderte, dass derzeit einige Anträge von Indersdorfer Asylbewerbern für das Chancenaufenthaltsrecht (siehe Kasten unten) laufen. „Ich habe den Eindruck, dass das Ausländeramt systematisch Gründe sucht, warum es nicht geht“, so Weigl. Denn das Ausländeramt habe, nachdem die Anträge eingereicht worden seien, eine Anzeige gestellt wegen unerlaubten Aufenthalts – was wiederum zu einer Vorstrafe führt, sodass das neue Gesetz nicht in Frage kommt. „So finden die Behörden immer noch Schlupflöcher, um gut gemeinte Gesetze auf den Kopf zu stellen“, sagte Weigl.

Es gab auch Lob für Landrat Stefan Löwl

Der Landrat konnte zu diesem Fall nichts sagen, Dünnwald gab ihm daher den Rat, in seiner Behörde nachzuforschen – und den Mitarbeitern die Empfehlung des Innenministeriums ans Herz zu legen: „Denn die bayerischen Behörden haben Interesse, dass das Gesetz umgesetzt wird!“ Allerdings lobte Dünnwald Löwl auch als einen Landrat, mit dem man reden und mit dem man gemeinsam nach Lösungen suchen kann. Löwl müsse nun noch versuchen, eine freundlichere Ausländerbehörde hinzukriegen.

Chancenaufenthaltsgesetz für 132 Asylbewerber möglich Knapp 30 000 Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit leben im Landkreis Dachau, das sind knapp 19 Prozent der Gesamtbevölkerung. Somit hat jede fünfte Person einen ausländischen Pass, wie Integrationslotse Julius Fogelstaller ausführte. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es 20 000 Personen.

Im Landkreis Dachau gibt es insgesamt 25 Unterkünfte für Geflüchtete, 17 sind für die Geflüchteten aus der Ukraine – insgesamt leben dort 1500 Menschen. Ein Viertel davon sind Fehlbeleger, das heißt anerkannte Asylbewerber, die aus unterschiedlichsten Gründen keine Wohnung finden.

Menschen, die am 31. Oktober 2022 seit mindestens fünf Jahren geduldet in Deutschland leben, sollen eine 18-monatige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen: Für das Chancenaufenthaltsgesetz kommen im ganzen Landkreis 132 Personen in Frage, berichtet Fogelstaller. Neun wurden zurückgestellt wegen laufender Strafverfahren, sechs wegen zu hoher Strafe, einer, weil die erforderliche Frist nicht komplett vorbei ist. Fünf Anträge machen keinen Sinn, weil die Personen höhere Titel erreichen können.

Die Zahlen der ehrenamtlichen Helfer legte Joachim Jacob, Sprecher des Verbands der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer und der Helferkreise im Landkreis, vor: In den Jahren 2015/2016 waren es 1000, drei Jahre später 450, nun sind es 160. Ein Grund für den Rückgang ist die überbordende Bürokratie, die den Helfern das Leben schwer macht.

Bei uns haben Menschen eine Chance, die sich hier so verwurzelt haben, dass man sie nicht nach vier Jahren wieder herausreißen kann.

Bettina Nickel, Mitglied der Bayerischen Härtefallkommission, nannte noch zwei weitere für die Integration wichtige Punkte: die Sprache und die gesellschaftliche Teilhabe. Die Härtefallkommission ermöglicht es, ausnahmsweise eine Aufenthaltserlaubnis an Ausländer zu erteilen, die eigentlich zur Ausreise verpflichtet sind. Zu Beispiel habe ein „ministrierender Fußballspieler“, der hier verwurzelt ist, diesbezüglich gute Chancen.

Bürgermeister Marcel Fath sorgt für Unmut

Ein Appell von Petershausens Bürgermeister Marcel Fath sorgte für Unmut: Er rief die Asylhelfer dazu auf, „aufzuhören zu jammern“ und die Arbeit in einem positiven Licht darzustellen. Buh-Rufe und lautstarke Unmutsäußerungen aus dem Publikum waren die Antwort. Fath ruderte schließlich zurück und entschuldigte sich – was mit wohlwollendem Applaus quittiert wurde.

Wenig Chancen für den fünfjährigen Gabriel Esiovwa

Zuletzt meldete sich Julie Richardson zu Wort, Psychologin beim Kinderschutzbund und Therapeutin von Gabriel Esiovwa. Der Fünfjährige und seine Familie waren im Juli vergangenen Jahres aus Karlsfeld nach Nigeria abgeschoben worden (wir berichteten ausführlich). Sie bat das Podium darum, der Familie mit einem humanitärem Visum eine Rückkehr zu ermöglichen. Nickel stellte klar, dass die Unterlagen damals nicht komplett waren, daher konnte sie den Fall nicht in ihrer Härtefallkommission vortragen. Sie sagte auch: „Der Fall hätte durchaus Chancen auf Erfolg gehabt.“ Jetzt jedoch, ergänzte Dünnwald, sehe er keine Perspektive, die Familie wiederherzuholen.

Turnhalle wird belegt Die Turnhalle an der Steinstraße in Dachau wird derzeit zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Zur Ankunft der nächsten Flüchtlingszuweisung – geplant ist diese am kommenden Mittwoch – soll die Halle bezugsfertig sein, so Landratsamtssprecherin Sina Török. Zirka 100 Plätze bietet die Halle an der Steinstraße. Da aber auch dies nicht reichen wird, arbeitet das Landratsamt an der Schaffung zusätzlicher Unterkünfte, etwa in Form von Containeranlagen. Auch sollen weitere Turnhallen zur Unterbringung Geflüchteter genutzt werden. zip

